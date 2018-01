Calleja retrata al desquiciado Puigdemont: "Se puso un gorro de Napoleón y ha hecho el loco"

Cortita y al pie, como los buenos futbolistas. José María Calleja, en 'Las Mañanas de Cuatro', ha definido con contundencia este 24 de enero de 2018 el espectáculo que está protagonizando el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

El político de Juntos por Cataluña, prófugo en Bélgica desde finales de octubre de 2017, está consiguiendo concitar la atención con sus números y sus amenazas como las de intentar dejarse caer por el pleno del Parlamento catalán durante la sesión de investidura.

Calleja, indignado con el nivel de atención que se le está dando a este político que sólo ha demostrado su cobardía, dejó bien claro lo que piensa del show que está montando Puigdemont y lanzaba un mensaje a Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, por dar demasiados datos sobre el dispositivo de vigilancia sobre Puigdemont en el caso de que intente entrar en España:

Que hagan lo que tengan que hacer, pero que no monten esta historia, que es pura propaganda a favor de este señor que parece que se ha hecho un gorro de Napoleón y a hacer el loco, pero que le está saliendo bien la jugada yendo por diferentes países. Que hagan lo que tengan que hacer, pero comparecencias como las del ministro del Interior no son de recibo, no se puede entrar a ese nivel de detalle.