Évole está desesperado; le pide a Rajoy que se reúna con un golpista fugado de la Justicia

"Yo no entiendo esta espiral de sinrazón de ambos lados. No la puedes entender, me desespera como catalán que vivo aquí, lo sufro. Muchas veces lo que opino no se entiende en ningún lado, sobre todo en los extremos..."

Pues no se te entiende, no, Jordi Évole, porque no le puedes pedir a una de las partes, la que está con la ley, que se entienda de igual a igual con la parte que está huyendo de la Justicia por haberse saltado precisamente esa ley.

Este 23 de enero de 2018 participó como entrevistado el director de Salvados en otro programa de laSexta, 'Más Vale Tarde', donde Mamen Mendizábal le dio la palabra para explicar sus sensaciones sobre el punto concreto en el que se encuentra el procés:

Macho, para mí Zoido es un ministro tan amortizado... Un presidente responsable tendría que haberle echado el 2 de octubre por la peor imagen internacional dada en los últimos 40 años... Entra en el terreno de lo grotesco. Los medios deberíamos intentar propiciar, porque tenemos un papel muy responsable en esta partida, ese diálogo que no se rompiese como pasa ahora, que está roto. Si ahora llamas para intentar juntar personas con responsabilidad política que piensan diferente, te van a decir que no.

Inocente, Mendizábal ahondaba en la cuestión expuesta por el periodista que ha conseguido juntar en televisión a Albert Rivera y Pablo Iglesias o a Marta Rovira e Inés Arrimadas: "¿No se quieren sentar ahora?"

Es muy difícil ahora mismo. Sería muy de agradecer un encuentro entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Ya no te digo en un programa de televisión, en una reunión. Llegados a este punto, señores, se tienen que sentar... ¡Tienen que hablar! ¡Esto hay que solucionarlo! ¡Hay que encerrarse en un castillo o donde sea y hasta que no haya un mínimo acuerdo, no salir! No podemos seguir transmitiendo esta imagen de ruptura constante a la ciudadanía. Eso no es la política.

