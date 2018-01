Jorge Javier: 'Got Talent' me costó la amistad con Risto Mejide'

La semana pasada se estrenó una nueva edición de Got Talent en Telecinco. Una de las actuaciones, la de Wendy Superstar, sembró la discordia entre los jueces del programa.

La protagonista, una showman que sorprendió con su "movimiento de pechamen" pasó a la siguiente ronda gracias a Jorge Javier, Eva Hache y Edurne lo que provocó la indignación de Risto Mejide.

Jorge Javier, en su artículo semana de la revista Lecturas, quita hierro a esta "tremenda bronca" y desvela otra más importante que se produjo durante las grabaciones del talent show:

"A cuatro días de acabar las audiciones, más cerca de las once de la noche que de las diez, apareció una actuación que no era nada del otro jueves. Del montón, vamos. A la hora de evaluar, yo dije una chorrada porque no me salió decir otra cosa, Risto me replicó de una manera que me sacó de mis casillas, apareció mi vena flamencona y le canté las cuarenta".