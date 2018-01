Jorge Javier Vázquez deja con el culo al aire a Risto Mejide contando el secreto de su gran bronca

El presentador de Sálvame se ha ausentado este miércoles 24 de enero de 2018 del plató para realizar unas grabaciones pendientes en el programa de talentos ‘Got Talent' en el que ejerce de jurado.

Jorge Javier Vázquez anunciaba a la audiencia que se iba por este motivo, para evitar especulaciones, pero antes soltaba un bombazo quizás para calentar motores de cara a la audiencia.

"En mi blog de Lecturas cuento por qué dejé de hablar con Risto Mejide".

Y en Periodista Digital vamos al blog de Jorge Javier y sí, efectivamente, cuenta el secreto que le hizo estallar en el plató de Telecinco.

El presentador catalán explica:

"El caso es que durante las grabaciones de las audiciones sí que hubo bronca heavy entre Risto y yo. Muy heavy. Tanto que nos dejamos de hablar durante algún tiempo. Cosa que, por un lado, me gusta porque significa que vivo con pasión mi profesión. Y por otro, no me hace tanta gracia porque creo que ya soy mayorcito para llevarme esos sofocones".

Y sobre los hechos concretos pone centra a sus lectores en el marco de bronca, detalla:

Y todavía va más al grano:

"El caso es que, a cuatro días de acabar las audiciones, más cerca de las once de la noche que de las diez, apareció una actuación que no era nada del otro jueves. Del montón, vamos. A la hora de evaluar, yo dije una chorrada porque no me salió decir otra cosa, Risto me replicó de una manera que me sacó de mis casillas, apareció mi vena flamencona, y le canté las cuarenta. Durante mi perorata prometí no volver a dirigirle la palabra durante los días que nos quedasen de programa y acabamos la noche como buenamente pudimos".