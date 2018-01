Juan Echanove echa pestes de 'Cuéntame'

El actor ha sido entrevistado por Carlos Benedito en una nuevo programa de Entre tú y yo, un formato de entrevistas producido por Dos35 que se ha consagrado en YouTube.

La charla, que se desarrollaba en un tono distendido, hablaba sobre cocinar -" mi mujer me ha dado dos muñecos michelín"- decía Echanove, momento en el que el entrevistador le recordó su programa que hacía en TVE con Imanol Arias, Un país para comérselo, y el intérprete, muy irónico, contestó así: "No me acuerdo", según recoge Ecoteuve.

"Hay dos cosas en mi vida que no sé por qué, que incluso estoy yendo a terapia para ver si consigo acordame, pero dicen que yo he hecho un programa que se llama Un país para comérselo y otro que se llama Cuéntame. No tengo ni puta idea", afirma.

Y continúa: "Procuro no tocar el tema porque me da un cierto vértigo porque es como si te dicen que eres sonámbulo. Dicen que he trabajado en una serie de televisión y no me acuerdo, y que entre medias he hecho un programa de gastronomía que tampoco me acuerdo".

"Mi profesión es muy hija de puta. Cuando te va bien es dura y cuando te va mal, es imposible. Yo soy un afortunado porque he tenido una suerte inmensa", sentencia Echanove, que en julio cumplirá 40 años en la profesión, después de volver a mandar una pulla a Ganga Producciones, productora de ambos formatos, cuyo presidente es Miguel Ángel Bernardeau, marido de Ana Duato.

Y es que, el que fuera protagonista de Cuéntame ya manifestó en su día su desagrado con las formas que tuvo la productora de "echarle", porque según reveló él no se fue, "a mí me echaron": "No me puedo quejar porque esto forma parte de la vida pero las formas son fundamentales. Cuando se pierden, la convivencia se convierte en una mierda".

