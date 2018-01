¿Sabes que piensa Agoney de Raoul?

El canario podrá cumplir su sueño de pelear por el billete al Festival de Eurovisión que se celebrará en Lisboa el 12 de mayo aunque lo hará en dueto con Miriam y el tema compuesto por David Otero y Funambulista, Magia.

Albert Jimenez, vocalista de Miss Cafeína, fue quien compuso su tema para el Festival. "Me haría mucha ilusión grabar el single que ha compuesto", afirma a ECOTEUVE.ES añadiendo que para la cita se ha de tener "una gran voz y estar muy seguro sobre el escenario", según recoge Marco Almodóvar en Ecoteuve.

El canario también ha hablado sobre su relación con Raoul, con quien cantó Manos vacías: "Es fantástico, me apoyé mucho en él". Sobre Mónica Naranjo, que no ha ocultado su preferencia hacia él, se ha deshecho en elogios: "Vocalmente es increíble, un referente".

Te has quedado a las puertas, ¿duele un poco más?

En realidad, soy un semiexpulsado y el gran afortunado de la edición porque me vi con un pie fuera pero, de repente, me volvieron a meter. En unas horitas vuelvo a estar dentro de la academia.

¿Vas a poder contar a tus compañeros el fenómeno Operación Triunfo?

¡Claro que no! Voy a hablar con los profesores, canto y me voy como un profesional.

¿Cómo recibiste la noticia de que también eras candidato a Eurovisión?

Fue increíble, creo que mi cara lo decía todo. Yo tenía mucha ilusión a ir desde que nos lo dijeron.

Pero, ¿te hubiera gustado ir tú solo, no?

Por supuesto...¡o no! Es difícil. Me gustaría ir hasta como público porque me aparece un espectáculo fabuloso y precioso. Que se hagan festivales musicales me parece importante.

¿Qué te hace sentir que muchos fans del concurso pensaban en ti para ir a Eurovisión?

Increíble porque creo que para representar a un país hace falta mucho, aparte de una gran voz, hay que saber lo que haces y estar muy seguro en el escenario. Estoy muy agradecido.

Si dependiera exclusivamente de ti, ¿qué te gustaría llevar?

Molaría algo como Eloise.

¿Cómo esperas que sea tu vida una vez termine el programa?

Yo me voy a dejar llevar, así de claro. Me haría mucha ilusión grabar el single que ha compuesto Miss Cafeína para Eurovisión. Sería todo un honor y el paso que me gustaría dar. Antes de entrar en OT trabajaba amenizando fiestas en hoteles o en Hard Rock, hacía conciertos muy pequeñitos en los que la gente me mandaba callar. Ahora será distinto, creo que la gente me prestaría más atención y será fantástico.

Definiste el tema Where have you been con tres conceptos "orgía", "música" y "militar". ¿Te valdrían para la canción de Eurovisión?

No lo sé, cada canción tiene que tener su propio concepto. No se me ocurre nada, pero algo que sea atractivo y me saque algo de dentro.

Uno de tus momentazos por OT fue el beso con Raoul. ¿Qué significó para ti? ¿Has hablado con él?

Para mí el momentazo fue Eloise. Raoul, es fantástico, me apoyé mucho en él como compañero. Anoche le ví y es muy guay junto con Nerea. Les quiero mucho a los dos.

También se ha hablado mucho sobre tu amistad con Ricky...

¿Quién no querría tener una amistad con Ricky?

Es fantástico. Desde que lo conocí en el casting, dije 'por favor, llámame'.

¿Hubiera habido más que una amistad?

No lo creo (risas), nunca se sabe, no sé.

Se ha criticado mucho a Mónica Naranjo por su falta de parcialidad porque te ha apoyado para Eurovisión. ¿Crees que han salido perjudicados tus compañeros?

Nunca lo hemos hablado en la casa. Yo a Mónica la admiro muchísimo y que una gran voz como es ella me diga que le guste para Eurovisión es un honor para mí. El resto de mis compañeros se alegran al igual que hago yo cuando el jurado dice algo bonito.

¿Cómo ha sido actuar cada gala frente a ella?

Es muy fuerte. Es una persona que admiro tanto. Creo que todo el mundo tiene que admitir que es una de las mejores voces, más allá de si te gusta su estilo o no. Pero vocalmente es increíble, un referente.

Nina ha dicho que se ha ido una de las voces más completas. ¿Qué opinas?

¡Qué fuerte! Las visitas de Nina fueron increíbles. Tengo muchas ganas de abrazarla.

¿Qué has descubierto de ti como profesional y como persona?

Como profesional, versatilidad porque he visto que tengo más posibilidades de las que creía tanto en el canto como en el baile. A nivel personal estoy muy contento de abrir mi corazoncito porque soy una persona bastante cerrada. Me he liberado.

Eres uno de los que más has tenido que bailar, ¿crees que eso te ha podido perjudicar en algún momento o ha sido mejor?

Perjudicado nunca, jamás. Aunque la actuación hubiese estado peor, lo que me llevo siempre es bueno, siempre he aprendido. Cada vez que me tocaba con Vicky era un regalo para mí, y yo se lo decía: 'Quiero un número contigo'. Para mí los retos son fundamentales en mi vida.

¿Quién merece ganar OT?

¡Lo merecen todos! (Risas). No, a ver, ya lo dije anoche en el chat: cuando vi un anuncio por la tele, yo flipé con Aitana, me cautivó desde que la vi, había magia. Ni me lo pensé cuando la tuve que salvar.

¿Has podido salir a la calle y percibir cómo es el fenómeno fan? ¿Te asusta lo que venga ahora?

¡Asustarme, nada! Anoche, cuando llegamos al hotel, yo dije: '¿Y esa gente, qué hace ahí?', porque había mucha gente, ¡y estaban esperándome a mí! Fue muy bonito, por ahora sólo he recibido mucho cariño.

Se comentó mucho en redes cuando tiraste la pizarra, cuando salvaron a Ana, y luego lo de la presunta peineta, ¿fue un malentendido que se interpretó mal?

Sí, muy mal. De hecho, la misma noche de la pizarra, Ana estaba en mi cama conmigo y lo comentamos. Pero me daba tanta rabia que después de la currada que me metí con Raoul con Manos vacías estuviera nominado, que me dolía. Y yo soy muy pasional y lo tiro todo he de decir que luego en plató también hice la broma de tirarlo, pero no se vio, y todo el mundo se rió. Y lo de la peineta igual, en Navidad cuando estaba en casa llegaron mis amigos y les dije: '¡Cabrones!' haciéndoles la peineta, y me dijeron: '¡Por favor, no lo hagas más!', y me explicaron lo que había pasado. Fue divertido.

También se comentó que había dos grupos muy separados: tú estabas con Nerea, Miriam, Raoul ¿lo notabais dentro?

Pues no. A ver, es obvio que como en un trabajo o en el cole, nos queremos mucho todos pero luego haya gente con la que tengas más roce. Raoul dormía debajo de mi cama y Nerea al lado. Son las personas con las que, cuando abrías los ojos te las encontrabas. Y lo de la distribución de las camas fue aleatorio

¿Cuál es el compañero al que sigues conociendo menos?

Creo que Alfred porque es una persona que tiene tanto mucho interior que nunca paras de descubrir, tanto en la parte personal como profesional. Es una persona que nunca te deja de sorprender y eso es fantástico.

¿Cómo habéis llevado la convivencia?

Muy bien, afortunadamente todos estábamos bastante centrados en el trabajo y ya lo dije anoche: cuando entrábamos en la habitación, a pesar de las bromas, siempre estábamos con las letras, transcribiéndolas a mano, con los auriculares oyendo las canciones, ayudándonos los unos a los otros Ha sido muy fácil. Lo más complicado ha sido lo del lavavajillas. Nunca había puesto uno en mi vida.

¿Te planteas irte de Canarias? Dijisteis que os iríais a vivir Nerea y tú juntos...

Ojalá. Irme de Canarias, me temo que sí. Me da mucha pena, pero viajar desde Canarias es un coñazo. No es lo mismo viajar desde Madrid o Barcelona, que es un punto más céntrico, que viajar desde allí.

