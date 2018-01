El inquietante encuentro de Pablo Motos con 'El Bigotes' en una ducha

Mientras Motos hablaba de política con Belén Rueda, el nombre de Álvaro Pérez 'El Bigotes', número tres en la trama de corrupción del PP en Valencia, fue puesto sobre la mesa. Pardo preguntó al presentador que si, como valenciano, conocía a este personaje. Fue entonces cuando Motos afirmó no solo conocerlo, sino que desveló que había tenido un encuentro personal con él.

"Yo venía de la playa y había una ducha en la que había un señor haciendo unos gestos muy exagerados, como lavándose sus partes. De repente se da la vuelta, me dice: '¡hombre Pablo!' y me doy cuenta de que es él", empezó relatando. Según el presentador, El Bigotes le terminó proponiendo una reunión en la que le revelaría más detalles sobre la trama, según recoge Ecoteuve .

"Lo peor vino cuando me dio la mano y tuve que saludarle, así que tuvimos una conversación muy extraña. Me dijo: 'Bueno, me han pillado a mí, pero no te creas porque hay muchos más, un día si quieres quedamos a tomar el café y te cuento", aseguró Pablo Motos, que dejó a todos asombrados con sus palabras.