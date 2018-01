Lo que más indigna a Évole de todo el 'circo catalán' es el muchacho de la bandera: "Fue una payasada, cualquier gilipollas puede hacer lo mismo"

Jordi Évole, en comunión con El Gran Wyoming, puede ser una combinación explosiva. Su hermanamiento con el showman de 'El Intermedio' se tradujo en una sinceridad sin limites.

Al ex-Follonero, ahora estrella de 'Salvados', que celebra su décimo aniversario, le indigna mucho muchísimo la actuación de la policía y la guardia civil durante el 1 de octubre.

Así se lo reconoció a Wyoming durante la emisión de 'El Intermedio' de este 24 de enero de 2018.

Sin embargo, de todo lo que da de sí el 'circo catalán', parece que lo que peor ha sentado a Évole ha sido el episodio en el que un chaval asaltó a Carles Puigdemont en el aeropuerto de Copenhague y le hizo besar la bandera de España--Un espontáneo asalta a Puigdemont en el aeropuerto, le hace besar la bandera de España y le vacila: "Cuando vuelvas a España, la cárcel te espera"--.

La imagen fue viral y como tal recogida por todas las televisiones, algo con el que el de 'Salvados' no está de acuerdo--Javier Ruiz y Ekaizer montan en cólera contra el que asaltó a Puigdemont para que besara la bandera: "¡Gilipollas y macarra!"--.

Jordi opinaba que no habría que haberle dado ni diez minutos, algo que muchas TV hicieron, entre ellos el programa de uno de los jefes de laSexta, Antonio García Ferreras, que recogió el asunto en 'Al rojo vivo'.

Sin embargo, las críticas más furibundas de Évole fueron contra el protagonista de los hechos:

[En Cataluña] veo una situación grave y grotesca a la vez.



Han pasado cosas muy graves: no entiendo cómo el ministro Zoido sigue siendo ministro después de la acción de las policías del Estado el 1 de octubre.



Y no entiendo lo grotesco que llega a ser la situación de Puigdemont en Bélgica. O acciones grotescas como un señor llevándole la bandera para que la bese...¡qué payasada es esa! Es que no tenemos que dar cancha a eso. No tendríamos que darle ni diez minutos. Y he visto informativos entrevistando a ese tipo. Cualquier gilipollas ahora va a decir voy a hacer lo mismo para hacerme famoso.



No digo que no sea noticia, igual sí, este tipo de imágenes venden mucho