Noemí Galera abronca a Aitana y Ana Guerra por criticar su canción para Eurovisión

Ana Guerra y Aitana no están muy contentas con le tema que les han dado para Eurovisión, Chico Malo, un reggaeton con el que no se ven en el popular festival. "Es un temazo, lo bailaríamos en cualquier discoteca, pero es un estilo con el que no nos sentimos muy identificadas", comentó Ana. "Me siento rara. Me asusta", simplemente eso, apuntó Aitana.

Noemí y Manu escucharon las quejas de las alumnas y se presentaron a la hora de la merienda en la cocina de OTmuy enfadados. El chorreo que les cayó a Aitana y Ana fue de aúpa, según recoge Ecoteuve.

"¿Qué os pensáis que cantaréis cuando salgáis de OT?", espetó Galera. "¿Habéis pensado que igual el autor de la canción os está escuchando?", dijo la directora de la academia, dolida por el "desprecio" a la canción. "Si queréis cambiar la letra se lo decís a la cara al autor", continuó. "Estoy muy cabreada".

