La lección descomunal de Ferreras a Campuzano por insistir en la patochada de investir a un prófugo

Ha sido un baño en toda regla y en poco más de medio minuto. Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, trató de venderle una moto averiada a Antonio García Ferreras en 'Al Rojo Vivo' (laSexta) en relación a la idoneidad de investir como presidente de la Generalitat de Cataluña a un político prófugo que además pretende gobernar la región telemáticamente.

Campuzano intentaba vender las bondades de tener ya a un presidente y que lo de menos en estos momentos era que estuviese o no físicamente durante el pleno del próximo 30 de enero de 2018.

Ferreras, que veía que el político del PDeCAT no iba a salir de ese bucle, le explicó qué es lo que pasará en el pleno desde el mismo momento en que se intente perpetrar esa ilegalidad flagrante:

Usted sabe que si Puigdemont no está presente, esa investidura va a quedar anulada. Esa votación, de producirse, va a quedar anulada. Es que es un candidato imposible si no está presente. Si estuviera presente, yo entiendo su opción. Si estuviera presente en el Parlamento, yo entiendo su opción, pero si no está presente, si se produce la votación, con todo el lío que hay montado, va a ser para que Puigdemont sea investido solo para tres minutos