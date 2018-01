Monedero se supera y 'utiliza' al Padre Ángel para volver a vomitar bilis sobre la COPE

"Dejemos eso para otro momento". Él mismo lanzó la piedra, pero luego escondió la mano. Y no quiso hacerle la jugarreta a su invitado de tenerse que manifestar en una pregunta que no era tal y llevaba implícita su carga de veneno.

Eso sí, a Juan Carlos Monedero le vino de cine la presencia del Padre Ángel para volver a hacer su particular cruzada contra la Conferencia Episcopal, y en concreto, contra los dos medios de comunicación del cual el Episcopado español es accionista de referencia: COPE y 13TV--Carlos Herrera crucifica a Monedero: "Cretino, no necesitamos tu dinero, majadero"--.

Sabida es la inquina que le tiene el cofundador de Podemos a estos dos medios de comunicación y a alguno de sus comunicadores, como a Carlos Herrera--El comisario político Juan Carlos Monedero ataca a Carlos Herrera por "haber hundido la audiencia de TVE" cuya indemnización "pagaremos todos"--.

Ahora bien, aprovechar la presencia del eclesiástico para ponerle entre la espada y la pared y enmerdar al sistema solo puede hacerlo él, ahora que además tiene un programa financiado por el multimillonario trostkista Jaume Roures en 'Público Today'--Monedero vuelve a vomitar contra COPE y Carlos Herrera y en Twitter le sacuden la del pulpo--.

Monedero: Déjeme hacerle otra pregunta. La caridad es vertical, ¿no? mientras que la solidaridad es más horizontal y si que va directamente a las causas

Padre Ángel: Yo estoy en contra de los que hablan mal de la caridad porque es dar cuando uno no tiene obligación de hacer nada, sin embargo la Justicia es lo que hay que hacer...por justicia. Que haya personas que sean caritativas pero que eso no vaya en contra de ser justas. Por encima de la caridad está la justicia.

[...]

Monedero: Ahora que no nos escucha nadie tengo que reconocer que yo no entiendo a la Conferencia Episcopal, con la COPE, con 13tv, con esos medios de comunicación, que no me parece que transmitan la doctrina cristiana, pero dejemos eso para otro momento