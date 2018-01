'Telecinco': Brutal encontronazo entre la periodista Montse Domínguez y el popular Rafael Hernando

Saltaban chispas, porque Rafa Hernando no se corta un pelo y jamás se muerde la lengua. Es de los pocos políticos de primera línea que nunca deja que un periodista se le suba a las brabas o le de lecciones.

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha protagonizado un encontronazo con la periodista Montserrat Domínguez este jueves 25 de enero de 2018 en El programa de Ana Rosa.

Hernando ha tenido que hacer frente a las continuas preguntas sobre las declaración que hizo Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, sobre la financiación ilegal del partido.

"Nosotros somos una estructura muy grande, con mucha gente y en el que todo el mundo, en general, ha cumplido las reglas. No descarto que haya alguien que no lo haya hecho".

"En este partido, hay muchas personas que han dado su vida por unas ideas", continuaba haciendo referencia al homenaje que se hizo a Gregorio Ordóñez por los 23 años de su asesinato, algo que ha indignado a Domínguez:

"Hombre... no tiene que escudarse en el señor Ordóñez".

"Yo no me escudo ni en nada ni nadie, perdóneme. Solo digo lo que es mi partido y mi partido no es eso que veo, no es el señor Costa", se defendía Hernando.

La veterana periodista, criada en la Cadena SER, seguía erre que erre:

"Es inmoral poner encima de la mesa al señor Ordóñez para defenderse ¿Qué tiene que ver esto con el señor Costa".

Hernado no se ha arredrado: