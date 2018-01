Ana Pastor da cobertura al acoso y linchamiento de una cuenta crítica con ella y queda desenmascada por hipócrita

Las hordas podemitas se han lanzado a celebrar el desenmascaramiento de 'Pastrana', avatar famoso en Twitter por uno de los perfiles que más ha puesto a la izquierda frente a sus contradicciones.

Al parecer, según ha podido demostrar el hilo de un usuario con ciertas pruebas, se trata de un alcalde del PP el que se encuentra detrás de la mencionada cuenta.

La 'noticia' (sic) ha sido recibida con algarabía por diferentes personalidades que sufrían los tuits de 'Pastrana', que solían dejarles muy retratados. Son los casos de Gabriel Rufián (ERC) o Bea Talegón. Y a ellos se ha sumado entusiasmada Ana Pastor (laSexta) que exclamaba "vaya, vaya, vaya".

Lo que no ha pasado desapercibido es el autozasca que la conductora de 'El Objetivo' se ha perpetrado ella misma. Y solita.

A la “periodista” @_anapastor_ le sienta fatal que señalen a gente que piensa como ella. Sin embargo, si piensan diferente no tiene problema en difundirlo. Sectarismo en estado puro. pic.twitter.com/lx6WzuZMWn

La presentadora televisiva, habitual diana de las afiladas garras de 'Pastrana', es otra de las que ha acudido a Twitter a celebrar con alegría lo sucedido.

Ahora bien, Twitter es como un boomerang que cuando más lejos lo lanzas más fuerte te vuelve.

Y ella misma con su actitud ha quedado retratada cuando en el pasado afirmaba que ella no quería perseguir el anonimato. Pues como ella misma diría: "vaya, vaya, vaya".

No, no, Pastrana no ha sido desenmascarado. Al revés. Pastrana está desenmascarando a un montón de falsos defensores del anonimato. Derechos para los míos, y a los demás escarmiento.