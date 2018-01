Gustavo González y sus ‘pucheritos de bebé’: “María me ha arruinado la vida"

El culebrón que protagonizan Gustavo González, María Lapiedra y Marc Amigó toca a su fin. La primera vez en un plató del fotógrafo y la ex pornostart tuvo lugar la semana pasada en el Deluxe y no cumplió las expectativas levantadas. El colaborador no sabe manejar la situación y su comportamiento, a caballo entre el sí pero no, hizo que algunos de los allí presentes estallaran ante su ambigüedad.

A pesar de que siempre que tiene ocasión Gus se deshace en elogios hacia la madre de sus hijos y manifiesta no querer infringirle más daño del que ya le ha producido, lo cierto es que el pasado sábado volvió a dejarla en muy mal lugar al reconocer que durante su matrimonio existieron "muchas mujeres de una noche". A estas alturas, Toñi, la todavía esposa de Gustavo, sigue sin digerir la gran mentira que ha vivido durante treinta años, según recoge ESdiario.

Para ser sinceros, Toñi conocía de la existencia de María. La historia le llegó como a todo el mundo gracias a la incontinencia verbal de la ex pornostar reconvertida en stripper ocasional de alto caché, ocho mil euros puede llegar a ganar por una de sus sesiones, como la realizada recientemente en Sevilla, y sin final feliz. Hay que reconocer que lo suyo tiene mérito.

