Las vacaciones ‘por la cara’ que se pegan Las Campos

Si eres de aquellos previsores a los que les gusta cerrar tus vacaciones en pleno mes de enero para encontrar algún chollazo y ahorrarte algo de pasta estás en el artículo adecuado. Olvídate de las agencias de viajes al uso o de los portales especializados que corren por la red porque tenemos un método mucho más revolucionario para hacer que tus días de descanso no te cuesten un penique y ,además, te vayas con todos los recuerdos filmados para pasarlos a toda la familia en pantalla grande con Dolby Sorround cuando quieras que alguno de ellos sufra algún jamacuco. Estáis leyendo al represente de la agencia Las Campos cuyo lema es "móntate un fiestote sin afeitarte el bigote". Y tenemos un segundo que es "edmundo es nuestro, visítalo".

Sé que ahora mismo estáis irresolutos ante tanta imaginación y capacidad gestora de un negocio redondo inspirado en nuestras amigas Las Campos: María Teresa, la matriarca, y sus dos hijas Terelu y Carmen Borrego. Nuestros dummies más adictos a la sección sabrán, porque os lo he contado en dos ocasiones, que el clan familiar se ha montado un docu-reality al estilo de Las Kardashian, para que sus vidas trasciendan el ámbito privado y aterricen en nuestras vidas. ¿Hacía falta? No. ¿Se lo pidió alguien? No. ¿Pasará a los anales de la televisión? Dejémoslo en que pasará a los anales, según recoge Albert Domènech en La Vanguardia.

El experimento empezó el 18 de agosto de 2016 y con la tontería se disponen a grabar ya una cuarta temporada. Entre la producción destacan capítulos de tanta calidad cinematográfica como ‘Mamá, no me reconozco en el espejo', ‘Mamá, qué bien te conservas' o mi preferido ‘Mamá, ¡somos unas manirrotas!. En fin, si te has recuperado del segundo jamacuco del artículo te contaré que en total son nueve capítulos que puedes ver cuando tengas un rato libre o cuando pienses que tú vida es un drama. Saldrás muy reconfortado, créeme.

Fuente: La Vanguardia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: ‘Las Campos’: Monumental enfado de Terelu en Miami: "Te doy una hostia que te pongo del revés"