Un bufón de 'Polònia' se suena los mocos con la bandera española en TV3

Presume de ser uno de los programas de más audiencia de la endeudada TV3, pero por mucho talento que pongan todos los actores del teatrito de Toni Soler, siempre dale que te pego haciendo humor entrañable para los independentistas al tiempo que demonizan a lo bestia a los políticos no nacionalistas, se están quedando ya sin ideas y repiten gags.La TV3 del secuaz Sanchis oculta el repasito que una profesora le metió a Puigdemont en Copenhague

De nuevo Soraya Sáenz de Santamaría volvió a aparecer ante las cámaras para presentarse como una malvada anticatalana que deseaba meter en la cárcel a todo catalán que no se sometiera a ella.El bufón de la TV3 que llamó 'mala puta' a Arrimadas le hace un corte de mangas a Tabarnia: "Nos envenenan"

"¡Como me entere de que alguno de vosotros es independentista, o sea miembro de la ANC o del Omium Cultural o tenga más de dos jerséis amarillos, más vale que vaya mirando en google maps donde está la cárcel de Estremera!".La desmemoriada pirómana de TV3: Empar Moliner, que se rió de los pitos al himno español, exige ahora a Arrimadas respetar 'Els Segadors'

De inmediato salían las risas enlatadas sin que uno tuviera claro cuál es la gracia salvo volver a insistir en sacar a los del PP poseídos por un odio a Catalunya. Y encima poco original, dado que ya hicieron a Soraya cantar, y con más gracia, aquella victimista canción de "Reprimir nunca me molestó" como si fuera Frozen.Sanchis exige más pasta para la TV3 al próximo gobierno de la Generalitat y amenaza con dimitir

El personaje de Soraya Sáenz de Santamaría, que últimamente sale más en ‘Polonia' que el del ‘odiado Rajoy' volvió a salir en otro gag, en el que aparecía ante un Roger Torrent surfista ante el que volvía repetir la misma gracieta: "¿Prefieres Estremera o Soto del Real?", y le robaba la tabla de surf.Inés Arrimadas hace trizas a un presentador de TV3 al poner en evidencia las prácticas sectarias de su redacción

Mientras Soraya Sáenz de Santamaría era representada como una mujer que odiaba a todos los que no pensaban como ella, Carles Puigdemont volvía a parecer como un personaje entrañable y respetuoso tanto con la bandera catalana como con la bandera nacional.Antonio Caño entra en escena y se lanza al cuello de Vicent Sanchis: "La TV3 es una fuerza oscura que quiere llevar a los ciudadanos a una tiranía"

Eso sí, cuando de nuevo un ciudadano ‘ultra' le pedía que besara la bandera, en vez besarla, como hizo el Puigdemont real, el interpretado por Queco Novell optó por sonarse los mocos en ella en lo que debe ser otra muestra de humor inteligente para alegrar a los más radicales a los que el beso lo agradecía muy poco.A Vicent Sanchis le acabarán dando la puntilla los suyos: 'indepes' furiosos exigen el boicot a TV3 por un documental de Serrat

Y no podía faltar meterse con Albert Boadella, también interpretado por Queco Novell (que al parecer cubre a medio reparto, dado que también es Rajoy) y con Tabarnia, tras haberla ignorado la semana pasada, en esta ocasión ya no podían (después del saludo de Toni Alba) en el programa del domingo.Los ladrones del Palau, indultados en TV3: "La sociedad catalana es más dura y exigente que la española"

En el gag de ‘Polonia' retrataban al fundador El Joglars junto con dos fans a los que lo único que se les ocurría para combatir al independentismo era limpiarse el culo con esteladas. (Sí, los guionistas de Toni Soler están que se salen con su finura).Brutal contraataque de El País por los intentos censores de TV3: "Quieren suspender el ejercicio del oficio para beneficiar a los que jalean constantemente"

Naturalmente en ‘Polonia' no se hizo ni tan siquiera referencia alguna a los ataques de las juventudes de la CUP a todo el que sea diferente a ellos como la sede del digital Crónica Global. Pero, claro, es TV3, y para ellos hay que seguir con la cantinela de que sólo odian los no nacionalistas. Pero ya que son sectarios, al menos que intenten no repetir gags.