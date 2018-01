CuatroTV ofende hasta la médula a Carlota Corredera y provoca un terremoto en Telecinco

Todo va envuelto es ese camuflaje perverso que es el humor, pero a ella le tienen que haber hecho daño. Como atenuante para Flo está que no seleccionan ni discriminana: disparan a todo lo que vuela y les da igual que sea de derechas o de izquierdas, alto o bajo, rico o probre.

El último sketch de la semana del programa de Dani&Flo, que emite Cuatro toda las tardes, puede provocar un terremoto en Mediaset.

Todo ha ocurrido este 26 de enero de 2018 y, según relataeste sábado David Lozano en ESdiario, no ha sentado nada bien ni a Telecinco ni a la directamente aludida la 'broma' del programa de su segunda cadena.

No es la primera vez que el programa se rodea de polémica por culpa de declaraciones o chistes desafortunados, pero esta vez la cosa cobra una dimensión especial porque la directamente afectada es alguien de la casa: la presentadora y directora Carlota Corredera que ha sido el blanco de las burlas de Florentino Fernández.

Resulta que el programa abordaba, con su ironía habitual, algunos de las novedades en el mundo de la moda y propuestas presentadas en la Mercedes Fashion Week de Madrid.

Para dar mayor fuerza a la trama cómica los guionistas relacionaban los llamativos modelitos con un hecho acontecido en Cámbiame de Telecinco, el estilista del programa Pelayo Díaz cogía el ramo de flores arrojado por una novia.

Florentino salía entonces del plató y regresaba caracterizado como Carlota Corredera para anunciar que se iba a la boda de Pelayo y que por este motivo quería presentar los modelitos que había preseleccionado para acudir el evento.

La imitación de Flo no iba a dejar indiferente a nadie. Escenificaba una Carlota Corredera prepotente, autoritaria, egocéntrica y obsesionada por la comida.

La falsa Corredera comenzaba su intervención protestando por "el hambre que tengo" y en otro momento del sketch Carlota lamentaba lo mal que lo había pasado en su viaje a París "porque huele mucho a croissant".

David Lozano reitera en ESdiario, citando fuentes d ela propia cadena, que la supuesta broma no ha sentado bien en el entorno de Telecinco y tiene de los nervios a la propia presentadora.

"Han bromeado con un tema muy delicado, la propia Carlota Corredera ha confesado haber tenido una seria depresión en el pasado por culpa de su sobrepeso".

Y no es la primera ocasión que el humor del programa tiene consecuencias polémicas.

El pasado mes de agosto, generaba indignación entre buena parte de sus espectadores al entender que una broma emitida estaba completamente fuera de lugar.

Las protestas fueron tan numerosas que el espacio fue trending topic. En el vídeo de la polémica, el reportero Miguel Martín se desplazaba a un festival de música e invitaba a una joven a llamar a su madre y a gastarle una broma por 50 euros.

La broma poco menos que venía decir que la habían drogado y que no sabía por qué en vez de en el festival (Burgos) estaba en Sevilla y pedía que fuese a por ella a rescatarla.

Más recientemente, el pasado septiembre, Flo se veía obligado a pedir perdón.

En esta ocasión el chiste tenía que ver con Podemos. El presentador se arrodilló dejando solamente la cabeza a la vista y dijo:

"así me pueden fichar en Podemos", en alusión a Pablo Echenique.

Su frase, dejó atónitos a Lara Álvarez y Dani Martín hasta el punto de recriminarle con la mirada.

El cómico intentó recular "me he pasado, ahí me he pasado, era un chiste", pero era demasiado tarde. Las redes dejaron constancia de su indignación.