Gustavo González se pasa tres pueblos y Mila Ximénez se va del plató

Broncón en Sálvame. Todo se ha producido después de que Mila Ximénez llamara a Gustavo González para avisarle de que no contase ciertas cosas que habían llegado a sus oídos. Sin embargo, él le colgó el teléfono y en el plató ha afirmado que su información "es una mierda". Y ella le replicó así: "Tu vida es una mierda"

La tensión ha ido a más después de que todo el mundo hablara en clave, sin que nadie dijera el comentario en cuestión, provocando el enfado de Jorge Javier: "No me estoy enterando de nada. Vais a vuestra puta bola, de verdad. Uno porque desvía, el otro porque no quiere. Aquí nadie habla en serio, todo en clave, no me entero de nada. De verdad, vengo al programa tres días a la semana que me parece que son bastante días y no sé de qué hablamos", según recoge Ecoteuve.

Ha sido entonces cuando Gustavo ha afirmado ser víctima de "un juego sucio", lo que ha enojado a Mila que, ni corta ni perezosa se ha quitado el micrófono, ha cogido su bolso y se ha ido del plató: "Ahora sí que se acabó! ¡A la mierda todo!". Al ver el enfado de su compañera, Jorge Javier se la ha llevado a una salita para hablar en privado con ella.

