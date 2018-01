El podemita Verstrynge enloquece del todo y acusa al Estado de querer asesinar al prófugo Puigdemont

Jorge Verstrynge tiene un serio problema. Afectado porque ve que en los últimos tiempos ya no es convocado con la frecuencia de antaño para saltar al terreno de juego mediático, el politólogo y asesor podemita aprovecha sus escasas ocasiones de tener unos minutos de gloria para armarla a base de bien.

Pero lo visto y escuchado en 'Al Rojo Vivo' (laSexta) el 26 de enero de 2018 ya traspasa los límites de lo tolerable. Verstrynge, un ejemplo claro de travestismo político, no sólo se ha conformado con pasar de ser de la parte más rancia de Alianza Popular a llorarle a Alfonso Guerra el carné del PSOE. Ahora, amén de comulgar con los podemitas, le hace el juego al separatismo catalán y no tiene problemas en convertirse en el 'abogado defensor' de Puigdemont.

El problema es que Verstrynge confunde su sectarismo con la realidad y eso provocó un vómito de este calado:

Puigdemont piensa que corre un riesgo vital y no es descabellado si se analiza el ensañamiento con el que le persiguen e insultan los partidos constitucionalistas, si se mide el nivel atroz de odio que en estos momentos se está generando en la población española contra Cataluña y Puigdemont. Él tiene un problema para volver: o le dan garantías de que no se va a caer por las escaleras o por la planta tercera, o no puede volver.