Inda estalla ante los disparates y cuentos chinos del periodista separatista de Ara para defender a Puigdemont

El Tribunal Constitucional, a última hora del 27 de enero de 2018, se pronunció en contra de una posible investidura telemática de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. El órgano no suspende como tal la sesión parlamentaria, pero sí que deja claro que es contraria a derecho cualquier acción que suponga hacer jefe del Ejecutivo catalán a un miembro del Parlamento sin que esté presente.

Aún así, desde el bando separatista, se quiso vender la decisión del Constitucional como un logro, tal y como intentó hacer el delegado en Madrid del diario secesionista Ara, Daniel Sánchez Ugart, asegurando entre otras cuestiones, que Puigdemont no puede ser acusado de estar fugado ante la Justicia. El baño que se llevó fue de los que hacen afición.

Sánchez Ugart, para justificar que Puigdemont era perfectamente elegible, exponía que:

En el auto que mantiene en prisión a Junqueras, en el que le deniega ir al Parlamento a votar, lo que le dice es que no hace falta que vaya a votar porque ese es un acto delegable. Si ahora el Constitucional lo que dice es que la investidura no es un acto delegable, si el juez Llarena es coherente con sus propios actos, estaría obligado a dejar ir a Puigdemont a la investidura para garantizar sus derechos políticos que, te recuerdo, no los tiene restringidos porque no está condenado todavía.