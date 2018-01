Rahola saca su lado macarra en TV3 e intenta tener algo más que palabras con un exdiputado del PP

Bochorno absoluto en TV3. Con la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la investidura telemática de Carles Puigdemont, la televisión plegada a la causa separatista montó un aquelarre contra, cómo no, el que ellos consideran maldito Estado español.

El programa 'Preguntes Freqüents', presentado y moderado sectariamente por Laura Rosel, contó entre sus invitados con Pilar Rahola, musa del separatismo, y que protagonizó un desagradable incidente con Sergio Santamaría, abogado y exdiputado del PP en el Parlamento catalán.

Santamaría negó en todo momento, y con razón, la categoría de martir de Puigdemont y aclaró que, en todo caso, los que sí están penando por la decisión de intentar fracturar España son los Jordis, Forn o Junqueras, pero no un señor que estába prófugo de la Justicia española en Bruselas:

Este señor, que está viviendo a cuerpo de rey en Bruselas en un hotel de cuatro estrellas, si es valiente, que venga y si no viene será un perfecto cobarde.

Rahola saltó como una mona cabreada:

El ex del PP le replicaba:

La musa del separatismo, en plan tabernario, respondía:

Santamaría no se cortaba:

Nosotros somos españoles y además constitucionalistas, ¿qué problema hay? Somos como muchos catalanes que también se sienten españoles. No venga usted aquí a dar lecciones, señora Rahola, que credibilidad no tiene ninguna.

Y a partir de ahí, la presentadora, Laura Rosel, intenta evitar lo que había adivinado en su invitada y que no era otra cosa que Rahola pensaba acercarse con malas intenciones hacia el lugar que ocupaba el exdiputado del PP. Rahola se ponía en plan victimista:

Usted me ha faltado a la dignidad y me ha faltado al respeto. Me ha insultado.