Ana Rosa Quintana abronca a la mujer de El Chicle y alucina por lo que "viene" en febrero

El Programa de Ana Rosa abordaba este lunes 29 de enero las novedades sobre el caso del asesinato de Diana Quer.

Los colaboradores del programa de Telecinco analizaban las palabras de la madre de la joven madrileña, Diana López Pinel, que ha roto su silencio para dedicar en su Facebook unas duras palabras contra el asesino confeso de su hija, José Enrique Abuín El Chicle.

"En ese pozo, no sólo se van las ilusiones, los sueños y la vida de mi hija, también este individuo ha enterrado la vida de sus padres y lo que es peor, la de su propia hija. Siempre diré que no he podido tener mejor hija, pero esta niña, inocente al igual que la mía, nunca podrá tener peor padre. Estará en mis oraciones, porque así lo siento, este individuo no sólo le ha quitado la vida a Diana y destrozado a nuestra familia, también ha destrozado la suya propia, sin importarle que su hija lleve el estigma de por vida de ser la hija del asesino de Diana Quer. Ese es tu legado, Chicle, en este mundo".

Una información que servía de antesala para la exclusiva del programa sobre lo ocurrido en prisión durante el primer vis a vis entre Rosario Rodríguez y su esposo, El Chicle, en la cárcel pontevedresa de A Lama. Era el instante en el que Ana Rosa Quintana saltaba por primera vez "a mí me parece alucinante", protestaba la presentadora al escuchar los detalles del primer encuentro en prisión entre el asesino confeso de Diana, su mujer y su hija.

Pero los momentos de mayor indignación se iban a producir cuando informaban que este mes de febrero se producirá un nuevo vis a vis, pero en esta ocasión sin la hija y en una habitación privada, "con una cama de por medio", decía uno de los colaboradores del espacio que era matizado por el periodista Dani Montero explicando que no tiene por qué haber encuentro sexual, "pueden únicamente hablar porque en una situación así..." y Ana Rosa volvía a intervenir puntualizando con cierto enfado: "¡También conocemos mujeres que se han quedado embarazadas en un vis a vis".

Quintana seguía sin entender cómo la mujer de El Chicle sigue manteniendo contacto con él y en la mesa se explicaba entonces a la versión que el asesino de Diana defiende ante su mujer "me han tomado como cabeza de turco".

Pero Ana Rosa volvía a insistir contra la actitud de Rosario: "¿Esta mujer será vulnerable o le conviene creer la versión que da su marido?". Una pregunta que quedaba sin respuesta y que provocaba el momento de mayor enfado de la directora del Programa de Ana Rosa "¡es que hay que tener un estomago para meterse en la misma habitación de ese tío!".