La trasnochada idea que Ferreras sacó de Trancas y Barrancas y ahora se la ofrece a Puigdemont para ser investido

El circo independentista bebe de cualquier fuente. Y no sería de extrañar que de cara a la investidura o no investidura de Puigdemont prevista o no prevista para este martes 30 de enero de 2018, se adoptaran medidas de lo más estrafalarias para poder proceder.

La del Skype es la más sonada. Publicitada por Ciudadanos para desacreditar a los independentistas, parece descartada ante la necesidad de que el President comparezca, aunque también hay quien apostaría porque algún representante leyera el discurso de un Puigdemont investido pero ausente. La mejor apuesta quizás sería la que apoya que el fugado golpista no volverá sin garantías porque le tiene demasiado miedo a la cárcel.

Dicho esto, la última idea trasnochada pero creativa la dio Antonio García Ferreras en 'Al Rojo Vivo' de laSexta, y ojo porque los independentistas son capaces casi de cualquier cosa. Todo es que se lo propongan a Rufián.

En cualquier caso, el propio Ferreras confesó que la idea no es suya sino de Trancas y Barrancas, las famosas hormigas del programa ‘El Hormiguero' de Pablo Motos (Antena3): ¡Caretas de Puigdemont!

Si todos los diputados independentistas se plantaran con caretas de Puigdemont, darían bastante la barrila como reivindicación, pero es que además podrían hasta permitir la entrada de Puchi al Parlament como un buen caballo de Troya y sin que nadie sospechara. Al estilo de un baile de máscaras venecianas:

"Cuidado que esta idea es muy creativa... La última vez que escuché una idea parecida fue a Trancas y Barrancas en 'El Hormiguero... ¡Caretas de Puigdemont! Y cuidado que toman nota".