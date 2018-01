Gema López se separa de su marido

"No quiero decir nada", contesta la periodista cuando le preguntamos por su separación. "Comprendo que me llaméis y hagáis vuestro trabajo", asegura. "Esta mañana me han llamado del programa (Sálvame) y les he contestado lo mismo", insiste. Sin embargo, su entorno sí da a entender que es cierto, que su relación con el padre de su hija se ha roto. En todo caso, la periodista no desmiente la información de que se ha separado.

Parece que el 2018 no ha empezado con buen pie para los tertulianos de Mediaset en lo que al amor se refiere. Primero fue la separación matrimonial de Gustavo González; después, la grave crisis de Jorge Javier Vázquez y su pareja Paco, y ahora Gema López, se separa a sus 47 años de Antonio Pardo Sebastián, su marido y padre de su hija Nadia, según recoge Informalia.

La revista Rumore asegura que llevan ya un tiempo separados, aunque la periodista es muy discreta con su vida privada y había conseguido mantenerlo en secreto hasta ahora. Rompieron de mutuo acuerdo y de forma amistosa, por el bien de su hija, cuya custodia comparten. El pasado fin de semana la niña, de 10 años, disfrutó de unos días en la nieve con su padre, que acudió al domicilio familiar para recoger cosas.

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Drama en Telecinco: le bajan el sueldo a Belén Esteban