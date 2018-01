Los cortes de pelo de Llongueras ”con final feliz"

El peluquero aseguró que vive de las mujeres y que siempre ha estado rodeado de ellas desde que nació. "Estaba siempre en brazos, chupé teta dos años y medio y aún me sigue gustando", declaró antes de hacer una sorprendente revelación de sus inicios.

"Había mujeres insatisfechas, yo era joven. Me encontraba con una bata que se abría y debajo no había nada más... y yo llegaba agotado a casa", desveló al tiempo que Risto le preguntaba si sus cortes de pelo eran con "final feliz". "Yo no tenía ni edad, ni valentía. No era atrevido para tanto. Eran ellas, a mí me cazaban... pero yo feliz, encantado", matizo Llongueras antes de hablar de su orientación sexual, según recoge Ecoteuve.

"Cuando miro a un hombre no le veo la gracia, no me llama la atención... Pero hoy en día, que veo que la gente es más libre sexualmente, creo que si naciera de nuevo sería bisexual", le confesó a Risto.



Llongueras confiesa que ha sido infiel a su mujer

Otro de los momentos polémicos llegó cuando Risto le preguntó por su relación con Jocelyne, pareja con la que se lleva 27 años de diferencia. Según el peluquero, esto nunca ha sido un problema para ellos. "Con ella he tenido que buscar menos mujeres fuera de mi matrimonio", dijo el catalán. "Menos, pero las has buscado", señaló Risto preguntándole que si había insinuado que era infiel. "Ella sabe que alguna vez, sin querer, ha pasado. Pero ella lo sabe", reconoció finalmente Lluís, que añadió que "nunca he sabido decir que 'no' a una mujer".



Polémica machista por una revelación sobre Dalí

La Reina Sofía o Salvador Dalí han sido alguna de las grandes personalidades a las que Llongueras ha peinado o cortado el pelo. El catalán fue la última persona que cortó el pelo al pintor y al contar una anécdota con él, Risto explotó recriminándole una actitud machista. "Yo iba con una estilista porque sabía que a él le gustaban las mujeres, no los hombres. Los hombres para el trabajo", desveló Lluís.

"Me da la sensación de que vienes de una época tan machista que todo lo que me cuentas espero que lo hayamos superado", le recriminó Mejide al entrevistado. "Si a Dalí le llevas una mujer para que le corte el pelo porque es guapa, eso hoy aquí, en París y Tombuctú es machismo", continuó el presentador mientras el peluquero trataba de explicarse.

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Polémica en Twitter con Risto Mejide por publicar esto sobre Puigdemont