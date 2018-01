Ylenia pone a parir a Toño Sanchís

En una entrevista a QMD!, Ylenia denuncia el trato que recibió Toño Sanchís. "Al salir de GH VIP me encuentro con que me han pagado los derechos al precio que ellos querían durante un año y medio. Era como 'tú eres tonta y tienes que aceptar todo lo que te digamos".

A eso hay que unir el síndrome de Chron que padece desde hace años, un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal: "Sigo mis revisiones, mis tratamientos. El estrés viene muy mal". "Le decía a Toño que no podía hacer tanto trabajos y él, que no. Viví con él una guerra muy intensa. Me exigía muchísimo y luego él ha tenido la cara de decir que yo era una vaga. El sabe perfectamente que no he parado, que ni siquiera podía dormir de los trabajo que me cerraba", revela. También habla de "guerras" con su disco Pégate: "Las críticas, para mí, y el dinero, para otros", según recoge Ecoteuve.

Aunque no quiere mencionar la palabra "depresión", Ylenia sí ha querido contestar a todos quienes le acusaban de malos hábitos: "Acusarme de esto es ir siempre a lo fácil. Precisamente si conté lo de mi enfermedad fue para que pudieran entender un poco mejor por qué estoy tan delgada. Cuando estoy mal tomo cortisonas y me hincho. Y de GH a luego, la gente lo asoció con que me había tomado mil cosas raras. Si hubiera sido así, yo no habría dicho no quiero hacer bolos. Para todo el mundo es dinero fácil, la noche.... Pues para mí fue un suplicio".



"Soy chica Telecinco"

Parece que la explosiva rubia no tardará en asentarse de nuevo en televisión: "Hay un proyecto en el segundo semestre del año, pero no puedo decir nada. Sólo que mi cadena es Telecinco, yo soy chica Telecinco". Y añade: "Y tengo claro que quiero abrir un canal de YouTube".

