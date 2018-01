Formidable estacazo de Alfonso Rojo al exetarra abogado de dos fugados golpistas: "¡Me choca que este paisano nos dé lecciones de derechos!"

A la espera de que Carles Puigdemont regrese a su amada Cataluña para que se enfrente valientemente a lo que el juez le depare por sus presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación, el circo continúa.

Y como parte de esta actuación circense de los golpistas fugados aparece la figura de Gonzalo Boyé como abogado de Meritxell Serret y Toni Comín. Los golpistas fugados recurren a un exetarra como abogado para que les libre de la cárcel.

Por representar esa figura jurídica le invitaron este 30 de enero de 2018 a 'Espejo Público' de Antena3, y allí, después de pontificar sobre lo bueno y lo malo, terminó por llevarse un estacazo formidable del periodista Alfonso Rojo, harto de las monsergas de este tipo:

Me he quedado con las ganas de preguntarle a Boyé. Cambiar de nombre a las palabras no modifica su naturaleza, no sé si lo que nos quiere decir es que Puigdemont en realidad se ha ido a Bélgica no porque lo iban a detener, que él lo ha dicho, sino por la conclusión que tenemos que sacar la conclusión de que se ha ido a comer mejillones porque son estupendos. Esto sería ridículo, y Puigdemont no se ha ido a Bélgica a comer mejillones ni a estar en hoteles ni a visitar la Gran Platz, sino porque sabía que en España iba a ser detenido.