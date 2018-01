Ana Rosa Quintana da un vuelco informativo al caso de la presunta violación de los chicos de la Arandina

El caso de la presunta violación por parte de tres jugadores de la Arandina a una menor de edad puede dar un vuelco tras la declaración de un cuarto chico presente en el momento que se produjeron los supuestos hechos.

El Programa de Ana Rosa ha ofrecido este martes 30 de enero el testimonio en exclusiva de la declaración judicial del cuarto jugador que hasta ahora no había comparecido ante la Justicia porque, al parecer, desconocía que los hechos denunciados se produjesen el día que él estaba presente.

Como ha manifestado Ana Rosa Quintana este es un "asunto muy delicado por la gravedad de los hechos denunciados y la implicación de la menor", pero lo declarado por el cuarto jugador de la Arandina exculpa a los ahora encarcelados en prisión preventiva.

Según ha revelado el Programa de Ana Rosa, este testigo de los hechos ha declarado que ese día fue todo normal. Al llegar al domicilio -donde muchas veces pernocta cuando hay partido para no tener que desplazarse hasta Valladolid- "me la presentan y nos damos dos besos y yo me siento en el sofá y ya está". Preguntado por la Fiscalía sí estuvo presente en todo momento reconoce que haberse ausentado unos minutos al irse a la habitación de uno de los detenidos" hay un momento dado en el que me levanto y voy a la habitación de Lucho para cambiarme allí porque habíamos quedado para ir a tomar unas cervezas".

Según su declaración reconoce estar entre 10 y 15 minutos ausente y cuando regresa al salón está todo normal, se había ido ya la chica y se encuentra a "Viti tumbado en el sofá y Lucho en el de la derecha".

El joven apunta un dato importante en su testimonio y que respaldaría que no ocurrió nada de lo denunciado: no había declarado con anterioridad porque en ningún momento había pensado que los hechos denunciados se produjesen el día en el que él estuvo presente y que declaraba al enterarse por la prensa que había un cuarto jugador y que se había grabado ese día un vídeo con una aplicación musical.

Además, tal y como ha revelado el espacio de Telecinco, el testigo asegura que sus compañeros solían quedar con chicas de 17, 18 y 19 años y él al ver a la menor había "intuido que era una chica de esa edad".

Pero sin duda, un dato que puede ser clave es su relato de lo que ocurrió después de que la menor hubiese estado en el piso. Según él poco después estaban en un bar cuando a través del escaparate vieron pasar a la denunciante. Estaban los mismos protagonistas y una amiga más, Natalia. Al ver a la menor Lucho saludó a la menor a través del cristal y la denunciante le devolvió el saludo con absoluta normalidad.

Esta aportación del testigo puede ser vital para el caso y contradice absolutamente lo relatado por la menor. Según el auto judicial, los hechos ocurrieron el 24 de noviembre, según el testimonio de la chica de 15 años que, según la juez, ratificó su denuncia de manera "coherente, sin ambigüedades ni contradicciones". La joven explicó que conoció a uno de los jugadores por las redes sociales y que entabló cierta amistad con él y que por eso ese día acudió a su domicilio, que comparte con los otros dos futbolistas de la Arandina. Según el relato de la menor que aparece en el auto, si bien al principio se encontraba sola en el domicilio con su acompañante, posteriormente se presentaron los otros dos acusados. En ese momento y, según su denuncia, los chicos la desnudaron y la agarraron de las manos y de la nuca para que mantuviera relaciones con ellos, algo que la joven trató de impedir y que le provocó miedo y un bloqueo. Según el auto, la joven sostiene que finalmente uno de ellos la penetró.

VÍDEO DESTACADO: Los tres jugadores de la Arandina