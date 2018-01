Rajoy amenaza claro y conciso a Torrent y sus compinches por si se les ocurre investir al prófugo

Todos pendientes de qué pasará este 30 de enero de 2018 en el Parlament y en toda España. Y Mariano Rajoy, tan tranquilo, entrevistado en ‘Los Desayunos de TVE'.

Preguntado por Sergio Martín, el preisdente del Gobierno lanzó una amenaza clara, concisa y severa al presidente del Parlament, Roger Torrent, y sus compinches independentistas de la cámara catalana que pretenden investir a un prófugo de la Justicia, el golpista Puigdemont:

Rajoy: Yo espero que no tengamos que hacer nada porque esto no se produzca. Pero el Tribunal Constitucional es muy claro diciéndole al presidente del Parlament que no puede ser candidato el señor Puigdemont si no está allí y si no está allí además autorizado por el juez. Lo cual es de sentido común porque no se puede ser un prófugo de la Justicia, residir en Bruselas, y pretender que a uno lo elijan presidente de una institución democrática. En ese caso el presidente del Parlament sin duda incurriría en responsabilidades por incumplir una resolución de los tribunales y todos aquellos que apoyaran su decisión en el supuesto que fuera contraria a lo que dice el TC. En Cataluña hay que recuperar la normalidad institucional, social y económica.