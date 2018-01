TV3 da asco: entrevista al etarra Yoldi para que defienda el derecho a Puigdemont para ser candidato

¿Hasta dónde llegará la corpo indepevictimista? Parecen no tener límites. Empeñados en defender como sea que Carles Puigdemont sea candidato a presidente de la Generalitat han llegado a un extremo sorprendente.El bufón de la TV3 que llamó 'mala puta' a Arrimadas le hace un corte de mangas a Tabarnia: "Nos envenenan"

Al espacio ‘Tarde Oberta' que se emite las tardes de TV3 producido por Mediapro le dio por conectar con el miembro de ETA, Juan Carlos Yoldi, que estando encarcelado fue candidato a lehendakari y, en un episodio bastante rocambolesco, fue autorizado a dar su discurso de candidatura en el Parlamento de Vitoria traído esposado en furgón policial.La TV3 del secuaz Sanchis oculta el repasito que una profesora le metió a Puigdemont en Copenhague

Esto ocurrió el año 1987, el año en el que la banda ETA - de la que Yoldi era dirigente, encargado de arsenales - puso una bomba en Hipercor y mató a 21 personas, entre ellos los niños Jorge Vicente Manzanares (9 años) y su hermana Silvia Vicente Manzanares (13 años), también el mismo 1987 en el que la banda de Yoldi realizó la matanza de Casa Cuartel de Zaragoza en la que murieron otras cinco niñas, entre ellas las hermanas gemelas Alcaraz (de 3 años de edad).Un bufón de 'Polònia' se suena los mocos con la bandera española en TV3

Conviene recordar esos nombres porque algunos parecen haberlo olvidado, concretamente Ruth Jiménez, Vador Lladó, Jofre Llombart y los otros tertulianos presentes. Ni mencionaron el tema, ni mencionaron la condena a 25 años de prisión por terrorismo que le cayeron a Yoldi y le supusieron la pérdida de su acta. La Junta Electoral decide por fin multar a TV3 por cubrir actos independentistas

A los de TV3 sólo les interesaba una cosa: poner de manifiesto que el PSOE dejó a Yoldi acudir al pleno entonces mientras que ahora PP-PSC-Ciudadanos se oponen a que lo haga Puigdemont. Además dejaron que Yoldi, ante las cámaras de TV3 pusiera a caldo al Estado español, al sistema judicial, a la "la sacrosanta unidad", como dijo despectivamente, y hasta al Rey.

Yoldi mandó un saludo a los líderes indepes: "Quiero transmitir la solidaridad a las personas que están presas, a los Jordis, a Junqueras y a las personas que están en Bélgica y a sus familias. Porque nosotros ya sabemos de cárcel y de exilio. Quería subrayar mi solidaridad hacia esas personas".A TV3 le sale regalado burlar la ley y apoyar al independentismo

Si Ruth Jiménez y su tropa tuvieran sentido común deberían haber reaccionado inmediatamente rechazando cualquier comparación de personas pacíficas como Oriol Junqueras, que aunque hayan podido cometer delitos, no merecen ser comparados con aquellos que sembraron de cadáveres las calles de España en los años ochenta. No sólo no lo hicieron, sino que parecían encantados con la comparación. ¿Influirá el hecho de que el productor del programa sea Jaume Roures, tan vinculado a ETA en tiempos pretéritos?Rahola saca su lado macarra en TV3 e intenta tener algo más que palabras con un exdiputado del PP

Llombart desbarra: "La candidatura de Yoldi fue un símbolo de la no-violencia"

Pero el momento más repugnante vino de Jofre Llombart (que ha demostrado ser un expendedor de odio ya sea desde los micrófonos de RAC1 o desde las cámaras de TV3).

Llombart elogió a Yoldi diciendo que su candidatura en 1987 fue un símbolo: "el símbolo de que sin violencia se podía hablar de todo". ¡¿Qué presentar a un terrorista durante su proceso judicial un ejemplo de la no-violencia?!

Junto al esfuerzo de no ahogarse con su propio vómito Llombart debería caer en la cuenta de que la presencia de etarras en listas electorales batasunas fue siempre - además de una provocación - un instrumento de los etarras para blindar a sus dirigentes encarcelados ante juicios para obstaculizar aquellos procesos.

Lo hicieron con Yoldi, lo hicieron con Josu Ternera o lo hicieron con José Luis Barrios. A este último lo presentador como candidato a presidir Navarra después de que hubiera vaciado el cargador de su pistola sobre el matrimonio formado por Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García dejando a dos niños sin padres.

Quien considere que colocar a un asesino o cómplice de asesinos de diputado durante su proceso es símbolo de no-violencia será difícil encontrar otro adjetivo que no sea sinónimo de gilipollas.

Además Yoldi explicó que por aquella época los batasunos presentaban por cada provincia "un preso político de manera simbólica". Es decir que treinta años después Yoldi todavía sigue diciendo que los que mataron en Hipercor, en Casa Cuartel de Zaragoza o asesinaron a los Jiménez Becerril eran ‘presos políticos'.

Se puede soportar escuchar en TV3 que son ‘presos políticos' los políticos acusados de rebelión, desobediencia o prevaricación, pero escuchar que son ‘presos políticos' los etarras que ponían bombas y pegaban tiros... es superar incluso a Xavier Graset.

Ni Oriol Junqueras, ni Carles Puigdemont merecen ese tipo de ‘defensores', señores de ‘Tarde Oberta'. Ya saben por dónde empezar para recortar gastos.