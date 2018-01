El abogado de Comín, condenado a 14 años por secuestrar con ETA, se va a meter las querellas por donde le quepan

Gonzalo Boyé, que en 1996 fue condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, dice que prepara dos querellas como consecuencia de los mensajes difundidos por ‘El programa de Ana Rosa', de Telecinco, en los que Carles Puigdemont reconocía al exconseller Toni Comín, que también permanece en Bruselas que han sido derrotados ( Las víctimas del terrorismo, indignadas con el Colegio de Abogados de Madrid por invitar a Boye a disertar sobre el Código Penal).

"Esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado".

Una de las querellas se presentará en Bruselas y la otra en España, diferenciando así entre quien ha obtenido los mensajes y quien los ha divulgado (Javier Ruiz entierra para siempre al abogado de Toni Comin, Gonzalo Boye, por querellarse contra Ana Rosa Quintana por difundir los mensajes de Puigdemont).

Gonzalo Boyé no ha querido confirmar ni desmentir la autenticidad de las comunicaciones aunque inicialmente había asegurado que no procedían del presidente cesado sino de otro Carles ( El ex etarra Gonzalo Boye, socio de Nacho Escolar, asesorará a los imputados Sánchez Mato y Mayer).

"Son conversaciones sacadas de contexto y obtenidas de forma ilegal".

En declaraciones a RAC1, el antiguo preso por colaborar con los terroristas de ETA ha explicado que las dos querellas que se preparan son como consecuencia de la obtención y difusión de los mensajes.

"Hay una situación que se produce en Bélgica", en referencia a la obtención supuestamente ilícita de las comunicaciones entre Puigdemont y Comín a través del móvil, "y otra en España", la difusión de las mismas.

Otra cosa es la cuestión de la veracidad de los mensajes. Aunque inicialmente Boyé había asegurado en una entrevista en Antena 3 que el emisor de estas comunicaciones no era Carles Puigdemont sino otro Carles, posteriormente se la ha envainado y en RAC1 ha evitado repetir semejante mentira (Cuando no bailan con Otegi, invitan a Boye a laSexta como los Ferreras: 'Puchi' se tomó las uvas con un exterrorista de 'Terra Lliure').

Se ha limitado a reiterar que "son conversaciones sacadas de contexto y obtenidas de forma ilegal".

Cuando le han recordado sus palabras iniciales, el marrullero letrado ha reiterado:

"Lo que hay es una descontextualización de una conversación privada entre dos personas". "Me tengo que centrar en la parte jurídica".

Boyé fue editor de la revista satírica Mongolia cuando se publicaron correos electrónicos de Iñaki Urdangarín y defendió la publicación de los mismos.

"La querella contra Telecinco no tienen ningún viso de prosperar", sostiene Sánchez-Almeida.

"El mensaje se ha captado por un descuido de Comín. Ya había llegado a destino, se había abierto y ha sido el quien no ha cuidado ese contenido. Eso anula el secreto de las comunicaciones".

Sentencia del TS de 20-9-2005 sobre captación de pantallas de móviles. Si Comín se querella contra Telecinco lo tiene crudo. pic.twitter.com/nwFoxWEouW — Almeida (@bufetalmeida) 31 de enero de 2018

"Es una figura de interés público. No es un particular”.

Vienen al pelo casos similares como el Alfedo Pérez Rubalcaba, que fue pillado leyendo un mensaje en el Congreso de los Diputados hablando sobre el futuro político de Gallardón; o Celia Villalobos, cazada en su tableta dándole al Candy Crush.

“Cada uno es responsable, cuando está en un espacio público, de cuidar la privacidad de sus mensajes. Si tienen la tribuna de prensa detrás, no pueden esperar que algún fotoperiodista no capte al grabar otros planos algo de la pantalla”.

Por su parte, Comín se ha expresado posteriormente en Twitter para venir a confirmar por omisión que los mensajes que recibió y que han sido difundidos procedían del presidente cesado ('El Cascabel' denuncia lo que pasa por hablar de Boye: "Te ponen 300.000 euros y amordazan a la prensa").

En cuatros apuntes en Twitter, el exconseller ha querido dejar claro primero que "La revelación de secretos (obtener subrepticiamente las conversaciones de terceros) es delito en España y en Bélgica", que tendrá "las pertinentes acciones legales".

Pero también ha advertido de que "cualquier mensaje sacado de su contexto pierde siempre su significado".

2. La posició política del president Puigdemont ha estat expressada fa poques hores, en un missatge oficial ahir al vespre. Qui no l'hagi entès, pot repassar aquest missatge perquè és del tot inequívoc. — Toni Comín (@toni_comin) 31 de enero de 2018

Puigdemont ha intentado ponerle buena cara al mal tiempo:

"También soy el president y no me echaré atrás por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país"

Comín ha sido menos explícito que Puigdemont al tratar de zanjar cualquier evidencia de rendición recordando que "la posición política del presidente Puigdemont ha sido expresada hace pocas horas" y que "quien no lo haya entendido, puede repasar este mensaje porque es del todo inequívoco".

El exconseller insiste en la unidad de los independentistas y advierte de que "si el bloque del 155 está haciendo ilusiones sobre la división del independentismo, tendrá un enorme disgusto".

En este sentido, asegura que "la unidad del independentismo está absolutamente garantizada":

"Estamos todos conjurados hacer valer los resultados del 21-D".

En su soflama, Comín insiste: