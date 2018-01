Javier Ruiz entierra para siempre al abogado de Toni Comin, Gonzalo Boye, por querellarse contra Ana Rosa Quintana por difundir los mensajes de Puigdemont

Gonzalo Boye, abogado de Toni Comin, ha quedado retratado hasta los topes--Formidable estacazo de Alfonso Rojo al exetarra abogado de dos fugados golpistas: "¡Me choca que este paisano nos dé lecciones de derechos!"--.

En un día informativamente hablando, ardiente, en el que se han conocido los mensajes que Carles Puigdemont le enviaba a su cliente y donde reconocía el final de su vida política, Boye ha aparecido por los platós televisivos para anunciar que Comin denunciará a Telecinco por airear una conversación privada--Brutal exclusiva de Ana Rosa que lo cambia todo con Puigdemont a la deriva: "Esto se ha terminado, yo ya estoy sacrificado"--.

Boye prepara sendas querellas que se presentarán en Bruselas y en España como consecuencia de la obtención y difusión de los mensajes. Para el letrado chileno, "hay que aclarar que hay una situación que se produce en Bélgica y otra en España, que es la difusión de las comunicaciones"--Ana Rosa Quintana hunde el 'procés' con la exclusiva de su vida: "Hoy se acaba Puigdemont"--.

Sin embargo, Javier Ruiz ha enterrado para siempre al lenguaraz abogado con una respuesta magistral que le hace ya perder cualquier tipo de credibilidad: "que usted me diga eso precisamente usted, que fue el abogado de los mensajes del ‘Luis sé fuerte...", le dijo el presentador en alusión a los SMS entre Rajoy y Bárcenas que publicó El Mundo bajo la etapa de Pedrojota Ramírez--Cuando no bailan con Otegi, invitan a Boye a laSexta como los Ferreras: 'Puchi' se tomó las uvas con un exterrorista de 'Terra Lliure'--.

Boye ha sido abogado de la acusación popular del caso conocido como 'los papeles de Bárcenas'--Emiliano Revilla, secuestrado por el etarra Boye hace 31 años: "No puedo perdonar"--.

Ruiz: Son mensajes de Carles Puigdemont, ¿verdad? Boye: Son mensajes descontextualizados, de una conversación privada y que se han obtenido de forma ilegal Ruiz: Perdóneme, le voy a contestar a las tres cosas que me acaba de decir, ¿descontextualizado? ¿cual es entonces el contexto de 'me han sacrificado'? ¿cual es el contexto de 'esto se ha terminado'? Boye: Es una conversación privada entre dos personas Ruiz: Señor Boye, que usted me diga eso, usted que es el abogado del ‘Luis sé fuerte'. Es el abogado que ha utilizado los mensajes de Mariano Rajoy, no me diga usted que aquellos eran públicos y estos de ahora tienen interés privado.... Boye: ¿Me quiere escuchar o solo va a hablar usted? Ruiz: No, si yo lo estoy escuchando Boye: Nosotros hemos utilizado en una causa penal esos mensajes que fueron difundidos en la prensa. Esto es muy distinto de obtener trozos de conversación privada de forma ilegal según establece el Código Penal Ruiz: Exactamente igual que hoy, lo ha publicado Ana Rosa. Esto es tan legal como el ‘Luis sé fuerte'. Boye: El señor Bárcenas se lo entregó al señor Ramírez. Esto se lo han sustraído a hurtadillas a mi defendido

La paliza del presentador de Mediset al chileno ha sido épica--Alfonso Rojo y Antonio Naranjo destrozan a "gentuza" como el exetarra Boye por burlarse de la muerte de Blesa--.

Hay que recordar que el ahora abogado de Toni Comín fue condenado en su día a 14 años por participar en el secuestro del industrial Emiliano Revilla--Hermann Tertsch, contra Gonzalo Boye: "Ante tanto insulto, me tranquilizaría que me garantices que no me secuestrarás"--.