Losada intenta chafarle la exclusiva del año a Ana Rosa Quintana con "juego sucio" en Cuatro

Ana Rosa Quintana se ha "colado" en todas las televisiones. La competencia ha tenido que claudicar y hacerse eco de la noticia que ha marcado el futuro más inmediato del ‘procés' y desde luego que la agenda informativa de estos días. TVE, Antena 3, La Sexta... y todos los medios de comunicación han informado sobre la exclusiva del programa que "interceptaba" los mensajes entre Carles Puigdemont y el exconseller de Sanidad Toni Comín.

El éxito periodístico es incontestable pero -además de las dudas ofrecidas por la competencia como las de una celosa Julia Otero como informa Periodista Digital- resulta curioso comprobar como desde la propia casa, Mediaset, se ha intentado restar importancia al documento gráfico del Programa de Ana Rosa.

En la pasada edición de Las Mañanas de Cuatro -programa en el que por cierto ha participado de manera excepcional Ana Rosa Quintana- en la habitual conversación entre su director, Javier Ruiz y el colaborador Antón Losada, se ha cuestionado la pericia de los reporteros y han insinuado que el excepcional documento periodístico podría responder a una "trampa del independentismo".

Pero sin argumento de peso alguna ya que los principales protagonistas de la noticia han venido a reconocer que se trata de una pillada en toda regla y su reacción, como el anuncio de una demanda por parte de Comín así lo evidencia. A un incrédulo Losada le costaba creer que haya sido "un accidente" o una "equivocación". Antón Losada reforzaba la hipótesis de las dudas sobre la "cazada" destacando que "se trata de unos mensajes entre el candidato y un diputado muy relevante de Esquerra Republicana y también hay que ver estos mensajes como hecho de una estrategia, incluso el hecho de que los conozcamos".

Y Javier Ruiz, aparentemente sorprendido, preguntaba entonces "¡tu crees que, en fin, esto es un posado robado!, ¿tú crees que Toni Comín se ha puesto así para que le graben, se ha puesto así para que caiga Puigdemont? y el colaborador gallego ha asegurado que "me cuesta creer que un político a estas alturas del partido en el año 2018 no sepa todavía lo peligroso que es un teléfono móvil y como hay que leer un mensaje para que no sea captado por una cámara, además en un acto en el que él se había convertido en la estrella porque Puigdemont no estaba".