Natalia Ferviú manda a “tomar por culo”, en directo, a todos sus compañeros

Se avecinaba tormenta en Cámbiame este miércoles y la hubo. Pese a que Paloma González no tenía que ir, su asistencia era obligatoria debido al rifirrafe que protagonizó el día anterior con Natalia Ferviú, quien le recriminó su actitud por decir a una mujer que tenía el "cuerpo difícil": "Literalmente no tienes tobilllos. O sea te continúa la pierna hacia el pie, y tienes un pie muy grande".

Algo que la veterana no aceptó: "Yo si estoy en este programa es porque la moda son valores también. Los cuerpos no son feos, son todos bellos". Y Paloma no se tomó muy bien sus palabras: "Estoy muy enfada. A España no se le ha de engañar", según recoge Ecoteuve.

Pues bien, Paloma reapareció en el make over de Telecinco "regular" y se volvió a reafirmar en su postura: "No me arrepiento de lo que le dije a Noelia. Yo la cuidé, le respeté, le di la mano y no me arrepiento. Si alguien me dice que tiene los tobillos anchos, no pasa nada por decirle que sí, que tiene los tobillos anchos".

A continuación, lanzó un dardo a Natalia: "Yo he venido a este programa a ser natural y si por eso me tienen que llamar "sinvergüenza" en las redes, como han hecho, pues que lo hagan. Natalia me pareció muy mala compañera, que no me diga durante cuatro horas de taller y que luego lo suelte en directo". Y continuó muy enfadada: No soy una snob porque no sabes de dónde vengo y no sabes el daño que me hiciste ayer a mí y a mi familia".

"Me pareció que hiciste mucho hincapié en lo negativo que era. No me gusta porque no pasa nada por tener algo que no es perfecto. Me pareció que tienes incontinencia verbal e igual deberías ser menos soberbia y escuchar. Piensa más porque tenemos responsabilidad", sentenció Natalia.

