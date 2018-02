Pablo Iglesias y algunos profesores y concursantes de 'OT' se ponen como el bicho del pantano con Alfonso Rojo por llamar "pringado" al independentista Alfred

Un tuit del director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, criticando el pasado independentista de Alfred, próximo representante de España en Eurovisión, ha levantado una polvareda cósmica en las redes sociales--El pasado independentista del catalán Alfred, representante de España en Eurovisión 2018--.

Rojo no tuvo reparos en tachar al concursante eurovisivo de "pringado" en su tuit a la hora de criticar su compromiso pasado con la causa secesionista--No cabe un tonto más: España envía a un cantante independentista de puño en alto a Eurovisión--.

Este pringado no ganará nada, pero ya vereis como nos saca una estelada catalana en el escenario para hacer la gracia del 'indepe' https://t.co/12JsmUBQAe — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 30 de enero de 2018

Desde PD entendíamos que, en pleno desafío catalán por parte de los partidos independentistas, con una situación aún de standby tras la forzosa aplicación del artículo 155 y unas elecciones que no han aclarado nada mientras el clima de tensión está lejos de rebajarse, no era la mejor idea que alguien que ha posicionado a través de su cuenta de Instagram de manera tan clara por la independencia fuera el mejor representante de España--Les cae la del pulpo a los concursantes catalanes de OT 2017 por cantar puño en alto 'Els segadors'--.

Recordemos que Alfred no dudó en compartir con sus seguidores fotos de Diadas pasadas junto a las etiquetas #WeWantIndependence y #VotaresNormal. La denuncia de PD y de Rojo ha sentado a cuerno quemado entre varios profesionales de la Academia de OT, que han caído con todo sobre el periodista.

Obviamente, Alfred puede considerarse todo lo independentista que guste en un pais cuya audiencia ha valorado más su innegable talento musical que sus ideas. En eso no hay ningún problema.

Pero esta controversia supone una nueva polémica de una actualidad acostumbrada ya a ellas que nos vemos en la obligación de resaltar e incluso criticar.

Roi Méndez, que también concursó en esta edición, aprovechó su popularidad (114000 seguidores en Twitter) para echar a sus fans sobre Rojo, criticándolo en público de esta manera:

No fue el único profesional de la Academia que cerró filas junto a Alfred. Algo lógico, sí, pero apoyar a un compañero que se ha metido por sí mismo en el ojo del huracán es tan compatible como el libre ejercicio a la crítica que hemos ejercido desde PD y en concreto, Alfonso Rojo.

Javier Ambrossi, de 'Los Javis', profesor de interpretación del concurso, añadía lo siguiente: "toda España sabe que el pringado eres tú, debería darte vergüenza", se aventuró a poner:

Toda España sabe que el pringado eres tú. Debería darte vergüenza. https://t.co/pWgWVhIXHc — Javier Ambrossi (@soyambrossi) 31 de enero de 2018

Javier Calvo, su compañero, añadió:

Un señor de 67 años insultando a un niño de 20 que, por cierto, es un ángel. Creas en lo que creas, sean cual sean tus ideales, respeta. Es fuerte que, a su edad, se lo tenga que recordar. https://t.co/6eVmR0VrxL — Javier Calvo (@javviercalvo) 31 de enero de 2018

También abrió la boca, y no precisamente para bien, Noemí Galera. La directora de cásting de los muy independentistas de Gestmusic. Buen momento entonces para mencionar a otro profesional de la Academia, Manu Guix, un 'angelito' amante de paz y la concordia entre España y Cataluña --Salen a la luz los mensajes de odio e inquina contra España de Manu Guix (OT) y la red es un clamor contra el programa de TVE--:

Galera, por su parte, se conformó con decir lo siguiente:

Me están dando subidas de leche por encima de mis posibilidades. https://t.co/GOmksCZydB — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) 31 de enero de 2018

Ok, Noemí, pero si España fuera el país franquista y dictatorial que tu jefe Mainat dice que es una productora de mayoría nacionalista no haría negocio en la televisión pública que pagan los contribuyentes de Cáceres y Zamora y no un muchacho como Alfred no les representaría en Europa--El millonario Mainat: "Me cago en el reino de España, su justicia y en su puto borbón"--.

Y en esas que apareció por ahí Pablo Iglesias, líder de Podemos, que vio la oportunidad de pescar votos ante la audiencia del exitoso talent show de TVE y dado que eran tantos y tantos los mensajes que llegaban pues aprovechó para intentar levantar a su formación, hundida en las encuestas:

Alfonso Rojo y respeto no son conceptos que se lleven muy bien.



Mucha suerte a Amaia y a Alfred 😉https://t.co/sLhwFjC9rb — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 31 de enero de 2018

Unos y otros, más allá del cuestionable exito en sus profesiones, son gente con alcance y llegada en las redes sociales. Si es cierta la cita de "un hombre se mide por la fortaleza de sus enemigos", parece que Rojo vuela alto.

