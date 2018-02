La exclusiva de Ana Rosa escuece a TV3: "Su cara tardará años en descomponerse, el bótox no es biodegradable"

¿Cómo iban a reaccionar los adoradores mediáticos de la Corpo ante la posibilidad de que haya salido a la luz que esté estaba planteándose tirar la toalla? Pues han aplicado distintas terapias.

Unos han optaban por la incredulidad y casi el llanto, "esto no me cuadra, Puigdemont es un político prudente, no me cuadra que se le escapara esto", repetía Germa Capdevila en ‘Tarde Oberta' de TV3 como tratando de convencerse así mismo mientras contenía las lágrimas.

Otros optaban por la comprensión paternal "es humano, tuvo un calentón momentáneo..." como decían Malcolm Otero en Catalunya Radio - y finalmente, la terapia preferida, era pasar al ataque, en este caso contra Ana Rosa Quintana.

Killian Sebria iniciaba su informativo Catalunya Vespre con un titular claro: "Eran mensajes privados. Una polémica pública. Una filtración. Comín anuncia una querella contra Telecinco". Sebria tenía la prioridad informativa clara.

Esther Vera, la directora del diario Ara, se apresuró a colgar en la web un artículo contra Ana Rosa firmado por ella misma, que este 1 de febrero de 2018 sale en la versión de papel: "Se ponen las manos en la cabeza los mismos que violan un precinto policial para grabar la bañera donde unos niños fueron asesinados, los mismos que han convertido las vísceras en mercancía diaria".

En el programa Catalunya Migdia de Catalunya Radio (la radio pública catalana), Empar Moliner y sus tertulianos ponían el fragmento del programa de Ana Rosa Quintana para intentar ridiculizar a la presentadora. "Que bien vocaliza...", se burlaba Empar, mientras sonaba la voz de Quintana.

Y tras poner un corte de un tertuliano de Ana Rosa, José Luis Pérez, que decía que eso reflejaba lo que Puigdemont pensaba en privado, Moline replicaba "A ver, lo que se piensa en privado, se piensa en privado".

Para luego asegurar que "Todos somos Toni Comín" y animar burlona a Susanna Griso a rebuscar entre preservativos para superar a Ana Rosa. Después Moliner lanzó un alegato contra el Estado español sin que quedara claro a cuanto de qué venía: "Y pueden obligarnos por la fuerza de la ley a ser españoles, pero no a sentirnos españoles".

Pero el que llegó más lejos zurrando a Ana Rosa fue, como no, el presentador de ‘Está Passant', Toni Soler, que recurrió al ataque personal. Colocó a su derecha la imagen de Ana Rosa Quintana para arremeter contra ella.

"Hoy todo el mundo está hablando de la exclusiva de hoy de Ana Rosa Quintana" (...)" Hoy en su programa ha publicado unos mensajes que Puigdemont va a enviar al móvil de Toni Comín. ¡En eso consiste el periodismo, niños y niñas que nos estén en viendo! ¡En espiar el móvil de los otros!" (...) "El propio Puigdemont desde su Twitter ha confesado que sus mensajes los había escrito el mismo, cosa que no hizo Ana Rosa con su libro".

Toni Soler no se quedó ahí y llevó sus ataques un poco más lejos:

"Ana Rosa Quintana. Es una cara que el periodismo no olvidará nunca, sobretodo porque tardará un millón de años en descomponerse. El Botox no es biodegradable. Mi equipo y yo lo hemos considerado de mal gusto y por eso hemos decidido no poner las imágenes de El Programa de Ana Rosa".

Dejando al margen que seguramente no ponen las imágenes para que Mediaset no les demande (porque a Antena 3 Noticias bien que la zappean), tras tratar de ridiculizar a una mujer por su físico o su estética no parece Soler el mejor situado para hablar de buen gusto.

Bien, una parte de la primera división de defensores de la corpo (Moliner, Capdevila, Vera, Soler...) ya han salido. Pero la alineación está incompleta. Venga, Bassas, Terribas, Baste, Rahola, Cuyas y los otros que aún no habéis salido a defender al amo. ¡No os quedéis atrás!