Alyson Eckmann da la cara por Jorge Javier

Eckmann reconoce estar enganchada a OT 2017, programa con el que ha hecho una sorprendente colaboración y en el cual afirma tener un claro favorito.

¿A qué concursante de reality le gustaría entrevistar? Pues sería muy divertido entrevistar al primer ganador de Gran Hermano, que se llama... ¿Como se llamaba? Ismael Beiro, según recoge Adrián Ruiz en Ecoteuve.



¡Ese! Me gustaría entrevistarle a él o a un extronista de Mujeres y hombres y viceversa que tiene ahora un bar en Malasaña al que voy con mis amigos de vez en cuando. Me interesa más la gente que ahora está apartada de la tele, que ahora tienen otro rollo de vida, y saber cómo se las cambió el participar en un reality.

¿Cree que Jorge Javier es responsable de este fracaso?

Yo no seguía Gran Hermano cuando lo presentaba Mercedes Milá, no sé cómo lo hacía ella, aunque lo que está claro es que ella es una máquina. Pero a mí me gusta cómo lo presenta Jorge. Yo creo que la audiencia así de baja no es por culpa de Jorge Javier. Creo que es porque lleva muchos años. Jorge Javier es un gran profesional y lo hace todo muy divertido. No creo que él tenga nada que ver.

