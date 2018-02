Carlos Latre está ‘asqueado’ de Chenoa

Carlos Latre y Chenoa han visitado este jueves El Hormiguero para hablar de la recta final de Tu Cara Me Suena. Los dos miembros del jurado del programa de imitaciones han respondido a las preguntas de Pablo Motos y se han sincerado con respecto a lo que piensan el uno del otro.

La respuesta más llamativa ha sido la de Latre, que ha descrito con pelos y señales la personalidad de su compañera de programa: "Llega al programa y de repente un día está arriba muy arriba y al día siguiente está muy abajo", ha comentado, según recoge ElHuffPost.

La atenta mirada de la cantante no ha frenado su lengua, y el humorista e imitador ha seguido hablando con absoluta franqueza: "Hay muchos días que, sin motivo, empieza a llorar... Ufff... me da pereza". Se ha hecho un silencio tenso tras sus palabras, pero Chenoa lo ha roto con elegancia: "Ya sabes que me afecta mucho la luna".

