Raúl del Pozo asegura que el nuevo casoplón de Puigdemont no esconde su pánico: "Está muerto de miedo y teme que le peguen un tiro"

Este viernes 2 de febrero de 2018 Carles Puigdemont estrena nuevo casoplón en Waterloo, de modo que el expresident fugado y prófugo de la Justicia española sigue marcando la agenda temática, apenas horas después de que se interceptaran y publicaran sus mensajes de desánimo y retirada.

En el espacio 'Espejo Público' de Antena3 se analizó la nueva situación pero se aportaron algunos datos que hacen pensar que Puigdemont no está tan cómodo como podría hacer pensar su nuevo palacete con sauna incluida. El columnista Raúl del Pozo aportó su mejor información al respecto, nada halagüeña para el expresident:

Puigdemont no quiere ser Napoleón, quiere ser Tarradellas... La noticia que yo tengo es que está controlado hasta el último momento. Va a comprar un champú y lo saben aquí. Está absolutamente vigilado y muerto de miedo. Está muy preocupado por su seguridad y su futuro. Él teme que le peguen un tiro, pero no creo que vaya por ahí la cosa. Lo que es evidente es que tiene al Tribunal Supremo esperándole. Él lo que puede hacer es quedarse en esa casa y luego presentarse a las elecciones europeas, ese es el mejor horizonte para él. Por lo demás, a mí no me sorprende que tenga miedo, está derrotado y estorba cada vez más a su propio partido, a Junqueras y a Moncloa.