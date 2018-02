Wyoming hace demagogia de la barata con las azafatas de la F1 y se lleva una lección de por vida

Demagogia de la buena 'made in Wyoming' en El Intermedio. El showman de laSexta celebró la próxima supresión de las 'azafatas de la F1' criticando el papel que hasta ahora habían tenido las mujeres en los premios del deporte--No volverás a ver azafatas en la F1 --.

Tanto él como su compañera Sandra Sabatés recordaron que en estos premios salían mujeres con ropa muy ceñida y que eso era sexista--Derrape de Podemos: exige prohibir a las azafatas en el GP de Jerez porque cosifican a la mujer--.

"Hay muñecas barbis con más responsabilidades que estas azafatas", arguyó Wyoming--Javier Marías da en el clavo y donde más duele a las feministas radicales--.

Un alegato que hubiera quedado muy bien si lo hubiera hecho desde cualquier otra atalaya que no hubiera sido laSexta, canal donde en otras ocasiones Cristina Pedroche dio las campanadas con todas las transparencias del mundo y a nadie le pareció que se cosificase nada--Las hordas feministas caen encima de Javier Marías por meterse con Gloria Fuertes --.

En los últimos años, Pedroche ha pasado a la cadena hermana de laSexta, Antena3, para pasear sus modelitos no-cosificantes durante la noche del 31 de diciembre despertando una polémica por su vestuario, algo que ella, al contrario de lo que han hecho las azafatas de la F1, ha convertido en un alegato feminista: "Yo me visto como quiero".

UNA AZAFATA DE LA PARRILLA DA UNA LECCIÓN A WYOMING Y A OTROS

Interesante fue la entrevista de Camen Muñoz, actriz y modelo, a El Partidazo de COPE para debatir sobre la decisión del Mundial de prescindir de ellas:

En los circuitos nunca me he sentido una mujer objeto. Me he sentido más cosificada en la calle que en los propios circuitos. Ahí siempre nos han tratado estupendamente