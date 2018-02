Chabelita amenaza con su próxima aparición en el 'Deluxe'

Isa Pantoja vuelve a Sábado Deluxe para hablar de los problemas que tiene con su familia y ha querido dar un adelanto bastante contundente a Socialité.

"Debería estar tranquila pero debería escucharme", ha comenzado diciendo Isa Pantoja. Y es que, según ella su madre "ya sabe los problemas que hay" sobretodo con su hermano Kiko. Y es que, su hermano habría decidido no avisarla del nacimiento de su segunda hija con Irene Rosales: "Yo me enteré de lo de mi sobrina por mi madre, porque mi madre me habló para informarme, me mandó fotos y todo", dijo, según recoge Ecoteuve.

Además ha remarcado que no se sentía querida por su familia ya que: "Para mí ha habido momentos en los que me sentía como si hubiera una diferencia". También ha expresado que todo esto lo hace porque "Ya es hora que se sepa como me siento yo".

Además ha querido quitar importancia a el problema que ha habido entre Isabel Pantoja y Anabel, ya que la tonadillera no estaría muy de acuerdo con la participación de su sobrina en Sálvame: "Mi madre y Anabel son muy intensas, viven las emociones como si les fuera la vida en ello".

A pesar de la buena relación que parecía tener con su prima, lejos de defenderla ha querido cargar contra ella con unas duras palabras que dan a entender que estaría de parte de su madre en el asunto: "Ella (Anabel) está ahí porque le pagan un dinero y sabe a lo que va".

Fuente: Ecoteuve

