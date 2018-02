El soberano corte de Arrimadas a la deslenguada chekista de TV3: "Puedo hablar en castellano, ¿o no?"

Se las prometía muy felices Laura Rosel, la presentadora del programa de TV3 'Preguntes Freqüents', tras haberle bailado el agua hasta la náusea a Pilar Rahola este sábado 3 de febrero de 2018, y haberle hecho la pelota a Roger Torrent.

Y es que la líder de Ciudadanos en Cataluña la cortó por lo sano, dejándola a cuadros, después de que la ultra de Puigdemont le preguntara por qué hizo el discurso de la noche electoral del 21-D "todo en castellano". (La jugada maestra de Arrimadas que deja a Puigdemont con el culo al aire).

Laura Rosel (LR): Usted asume que Catalunya es una sociedad muy plural, muy diversa ... ¿Entonces cómo se entiende que usted la noche electoral, en aquella celebración que hizo el centro de Barcelona, realiza todo el discurso en castellano? SI usted quiere gobernar para todos los catalanes... ¿Cuántas palabras dijo en catalán? "

Inés Arrimadas (IA): Es que no es verdad. No tengo a nadie contando. No sé si en TV3 tenéis a gente contando las palabras que digo en cada idioma, que no me extrañaría.

LR: Seguro que no. Tenemos otro trabajo.

IA: O mirar quien canta los Segadors...

LR: ¿Cómo le molestó eso, eh?

IA: Es que imaginarme gente de la televisión pública revisando el vídeo para ver quien canta y quien no canta, a mí me hizo un poco de angustia.

LR: No era sólo cantar. Era la actitud personal.

IA: La actitud la tuvimos como el resto de la gente, que era derechos, con respeto y escuchando el himno de Cataluña. Ahora, si miráis a ver quién mueve los labios ya es otra cosa. Vamos al discurso. Es falso que hice todo el discurso en castellano.

LR: El 90% del discurso.

IA: Del 90 al 100 ya hemos ganado algo.

LR: ¡Pero no es el 50!

IA: Yo no he dicho que hago el 50. En Catalunya podemos hablar en la lengua que queramos. ¿Por qué no le dijo que hizo todo el discurso 100% en catalán?

LR: Señora Arrimadas, ¡hay dos lenguas en Cataluña!

IA: ¡Exacto! ¡Dos! El castellano y el catalán. Usted no le ha preguntado al señor Torrent esto e hizo el 100% en catalán. ¿Y cuál es el problema?

LR: Es una institución del país. Puede hablar en catalán.

IA: Claro y yo puedo hablar en castellano. ¿O no?

LR: ¿Pero es un problema la lengua?

IA: Pero si me lo ha sacado usted! Yo no le he hablado de lengua.

LR: Ciudadanos siempre habla de lengua.

IA: ¿Sí? Pues no estoy de acuerdo. Somos el grupo parlamentario que más propuestas sociales y económicas ha presentado al Parlament -risas del público-. Y esto es estadística. Usted me hace una pregunta. Primero que no es cierto que toda fue en catalán.

LR: Prácticamente toda. Le acepto la enmienda.

IA: Puedo hacer el discurso en la lengua oficial que quiera. Creo que se puede el 100% en catalán como hizo el señor Torrent y no tengo ningún problema. Creo que se puede hacer un discurso para todos los catalanes 100% en catalán, se puede hacer 100% en castellano, se puede hacer el 50%, el 60%... El problema es que usted parte de la base que hacerlo en castellano es menos catalán que hacerlo en catalán.

LR: Me llamó la atención. Él no hizo un discurso en la avenida Maria Cristina. Usted sí.

IA: Él lo hizo en el Parlament 100% en catalán, pero supongo que no lo han mirado o no la han grabado. En cualquiera de los casos, en Catalunya tenemos dos lenguas oficiales.

LR: ¡Por suerte!

IA: Y es una gran suerte. Yo me he criado en una comunidad autónoma con una sola lengua oficial. Y es una suerte tener dos. Y de hecho, tenemos tres: el aranés en el Vall d'Aran. ¡Es una suerte! Por lo tanto se puede usar la lengua que la gente quiera en cada momento. En la educación, me gustaría una educación con tres lenguas vehiculares: inglés, castellano y catalán.