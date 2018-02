Pedrojota deja con el culo al aire a Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez está por las nubes desde que el fin de semana pasado entrevistara a Ágatha Ruíz de la Prada en Sábado Deluxe. Ciertamente, el testimonio estuvo muy bien pero tampoco reveló nada la diseñadora que no se supiera ya. Sin embargo, el hecho de que la que algunos han dado en llamar Musa de la intelectualidad denunciara que había recibido avisos para que no acudiera al programa rosa de Telecinco, con amenaza de demanda incluida, se ha querido vender como un plus añadido a su testimonio.

Estoy preparado para que desde El Español –el confidencial que dirige Pedro Jota– me empiecen a llover hostias como panes. https://t.co/bmihZ0Z1eL — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 3 de febrero de 2018

Y cuando se habló del tema de los palitos en las ruedas que le habían querido poner a Ágatha, Jorge Javier aprovechó para reclamar un protagonismo que, a juicio de muchos, no le correspondía: "Me van a caer hostias como panes desde El Español". Sin duda, el ego le ganó la partida al presentador, también sus ganas de protagonismo, según recoge ESdiario.

Pues bien, lejos de quedarse el asunto en una anécdota, Vázquez ha aprovechado la cuestión para volver a la carga en su blog de Lecturas con una entrada titulada: "Estoy preparado para las represalias de Pedrojota".

Fuente original: ESdiario/Leer más

