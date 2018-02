¿Periodismo? Ana Pastor reflota a un hundido Pablo Iglesias permitiéndole dar un mitin en El Objetivo

Si lo que pretendía Ana Pastor en 'El Objetivo' de laSexta era poner contra las cuerdas a Pablo Iglesias con preguntas de los ciudadanos, el efecto logrado fue exactamente el contrario.

El líder de Podemos, hundido en las encuestas, cogió aire gracias a que nadie de los elegidos por "una empresa demoscópica" le hizo una pregunta incómoda. Y estos son los que aporrean el pecho alardeando de que hacen "periodismo, periodismo".

Un ejemplo: "¿Qué harías Pablo si alguien de tu partido hace un comentario machista?" Respuesta: "Tenemos que aprender a no hacer comentarios machistas. Me he criado entre chistes de mariquitas, y eso hay que cambiarlo". Ninguno de los presentes le preguntó por su comentario sobre Marilo Monteró cuando dijo "la azotaría hasta que sangrase". Y la presentadora, a por uvas.

"Hay un error que hemos cometido: hemos permitido que la agenda social desaparezca de la agenda mediática. Pero creo que hemos conseguido lo que no ha hecho ninguna formación política en España, y demostramos que hay alternativa al PP", comenzó afirmando.

"A Podemos se le ha hundido en las encuestas y eso ha contrastado con los resultados electorales de después. Habremos hecho cosas mal, pero estar gobernando ayuntamientos y comunidades y tener un grupo de 70 parlamentarios no lo ha conseguido nadie", continuó.

"Aspiramos a gobernar en este país y podríamos hacerlo si se presentase una moción de censura si hubiera voluntad del PSOE, aunque tendríamos diferencias y dificultades, pero sacaríamos a los corruptos del Gobierno, pero creo que el PSOE prefiere que gobierne el PP a que lo hagamos nosotros", reflexionó.

"El secretario general tiene que asumir la máxima responsabilidad en cualquier problema que se dé, pero hemos dicho cosas que muy poquitos se han atrevido a decir en este país", aseveró, antes de admitir que aspira a ser candidato si así lo quieren las bases del partido.

"Me encantaría que hubiera una mujer candidata y auguro que el futuro de nuestro país va a ser de las mujeres. Hay una revolución feminista que se va a abrir camino y en los partidos políticos, la justicia y los medios de comunicación eso debe cambiar", prosiguió, añadiendo que "Irene Montero quiere que yo sea el candidato a las próximas elecciones".

"En Cataluña no vamos a votar a ningún candidato del bloque independentista, ni a ningún candidato de la derecha. Nosotros hubieramos preferido un acuerdo de progresistas con ERC y el PSC, pero no quieren, y prefieren estar con el PdeCat y con C's y el PP", añadió.

"A Errejón le veo de presidente de la Comunidad de Madrid, me gustaría que fuera el candidato y le votaré en las primarias", reflejó.

Los ciudadanos también preguntaron a Iglesias

El primer ciudadano le preguntó por la opción de un referéndum entre monarquía y república, y él calificó de "impresentable en una democracia que alguien sea jefe de estado por derechos de sangre" y aceptó que "Felipe de Borbón o Leonor de Borbón se presenten a esas elecciones y los ciudadanos les voten".

"En Cataluña hemos defendido un referéndum pactado y con garantías, y hemos recibido críticas tanto en Cataluña como fuera de Cataluña, pero eso muestra cierta coherencia por nuestra parte", respondió a un ciudadano con el lazo amarillo independentista en la solapa, que se mostró descontento con la contestación.

Además, preguntado por sus desplazamientos, Iglesias aseguró que no viaja en coche oficial, sino en uno del partido, y que no utiliza el transporte público (si bien aseguró que le gustaría hacerlo) por motivos básicamente de seguridad.