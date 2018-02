Un rencoroso Pedrojota explota contra Felipe González y dispara contra 'El Mundo' por masajear al expresidente

Este domingo 4 de febrero de 2018 el diario El Mundo se dedicó en cuerpo, alma y portada a Felipe González, el expresidente que mantenía un severo castigo a este periódico sin haberle otorgado una sola entrevista exclusiva en 29 años...

De modo que todo apunta a Pedrojota Ramírez y lo explica González con claridad: es uno de los cuatro o cinco enemigos con quien jamás tomará un café. Felipe González: "Si yo estuviera en la situación de Rajoy, cedería el paso a otro".

El otro protagonista de la historia aunque de forma indirecta, Pedrojota Ramírez, se ha puesto como un loco cuando se ha encontrado el final del veto de Felipe González a su experiódico, del que fue director durante 25 años, y más aún cuando ha encontrado que en la entrevista no hay ni una sola pregunta sobre los GAL, el asunto que ha enfrentado a periodista y político durante tantos años.

En el digital 'El Español' se queja Pedrojota en voz de alguno de sus redactores:

Además, el propio director dedicó al asunto un videoblog no solo refiriéndose al propio Felipe González, sino también a los entrevistadores (los reconocidos periodistas Antonio Lucas y Pedro Simón), al director del periódico (Paco Rosell) y al presidente de la empresa (Antonio Fernández Galiano, quién se lo cargó a él en 2014):

Muchas gracias Felipe González por todo lo que sigues haciendo para acrecentar mi prestigio. La verdad, siempre me recuerdas cuando me viene mejor.

Teniendo en cuenta que durante 17 de esos 25 años él era el presidente del Gobierno y estaba políticamente implicado en la trama que organizó dos docenas de asesinatos, algo debí hacer para que le importe tanto. Pero lo que más quiero agradecerle es que haya sido él, precisamente, quien haya dicho que ahora ese periódico es otra cosa: que El Mundo ya no es fiel a su espíritu fundacional. Y tiene razón, porque si ese periódico no fuera otra cosa, la entrevista habría incluido cómo no, preguntas sobre los GAL.