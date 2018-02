Josep Pedrerol defiende al Español y le recuerda a Piqué todos los ninguneos y afrentas que el club perico recibe desde las instituciones catalanas

Josep Pedrerol le ha metido fuerte y duro a Gerard Piqué por sus supremacistas declaraciones, muy en la línea del nacionalista que se cree superior por razón de su raza, de las últimas horas--El chuleta Gerard Piqué manda callar a la afición del Espanyol... y esto es lo que le cantan--.

"Es un club desarraigado", decía el central del Barça, un habitual de las polémicas, sobre el vecino de la ciudad, aunque él ahora se ha empeñado en situar en la localidad de Cornellá--El feo gesto de Piqué que vas a ver en todos los informativos--.

"Su dueño es chino, ¿no?", le decía a los periodistas en zona mixta, tras haber disputado -y marcado el gol del empate- el derby en el que pericos y culés se repartieron los puntos--El Espanyol tacha de “xenófobas” las palabras de Piqué tras el partido de Copa del Rey--.

El supremacista Piqué desarraiga al Español de Cataluña

Piqué celebró el tanto que igualaba la contienda dedicándole unos cuernos y mandando callar a la grada local.

"Su dueño es un chino...y hay algunos consejeros que son chinos", prosiguió el supremacista Piqué, que no le perdona que el club perico le haya denunciado por faltar el respeto al asegurar que el Español es un club que no es de Barcelona porque su estadio actual se ubica en Cornellá.

Josep Pedrerol, periodista catalán de laSexta, le ha recordado a Piqué que el Español es un club catalán, fundado por un catalán, -"como tú y como yo"-, y lo que es más importante, ha puesto sobre la mesa la cantidad de afrentas que las instituciones catalanas, controladas por los separatistas, han tenido hacia el Español.

Querido Gerard. El Español tiene historia y tiene sentimiento. Estuvo 74 años ubicado en Sarriá. En pleno Barcelona. Es un club ninguneado por los medios en Cataluña y que nunca ha recibido ayudas de la Generalitat. Un club fundado por un catalán, como tú y como yo.

Fueron las contundentes palabras de Pedrerol hacia el central azulgrana.

Español y gobierno catalán han mantenido varios rifirrafes en los últimos tiempos a causa de la nada disimulada predilección del separatismo por el Barça.

El penúltimo desencuentro entre ambos sucedió hace escasas fechas. Una campaña publicitaria de la Generalitat desató las iras del Español (y otros clubes catalanes) por culpa de un spot cuyo lema era "If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya" (Si sientes el Barça, sientes Cataluña).

El club blanquiazul reivindicó su catalanidad a raíz de los hechos y no estuvo solo en esa cruzada.