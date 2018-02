Manuelesky: "Belén Esteban sería Batman y Mónica Naranjo, el Joker, una malvada genial"

OT se ha vivido por una doble vía: televisión e internet. En este segundo caso, el programa no se entendería sin los ingeniosos vídeos de Manuelesky, el tuitero que ha revolucionado a los seguidores del talent show de La 1 con tronchantes análisis de cada gala, según recoge David Saiz en Ecoteuve.

¿Te ha sorprendido la buena acogida de tus vídeos?

Mucho. No me lo esperaba para nada, ni tampoco entraba en mis planes. Yo solo lo hacía para echarnos unas risas con los que interactúo en las redes. De todas formas, también tiene mucho que ver con el éxito de Operación Triunfo. Mis vídeos interesan porque el programa interesa, eso lo tengo claro.

¿Por qué elegiste fundamentalmente a Belén Esteban para tus montajes?

Porque es un personaje que ya triunfaba en Twitter. No es nada nuevo. @Politono_ lleva años haciendo cosas muy chulas con este tipo de personajes y aunque yo he procurado tener mi propio estilo, él ha sido una inspiración para mí. Ha sido Belén, pero podría haber sido otro personaje histriónico cualquiera. De hecho utilizo a otras figuras de la cultura pop española como La Veneno o Dakota. De hecho, este verano, sin quererlo, devolví a Dakota a un primer plano con un vídeo de aprender español, pero ella ya triunfaba en redes mucho antes. Pero de Belén hay muchísimo contenido por internet. Ella sale todos los días por televisión. Yo la veo como personaje. No soy fan de ella ni me interesa su vida pero sus vídeos son oro. Me parece una antiheroína cañí. Una SuperLópez. Es una mujer muy divertida, sobre todo cuando se cabrea y con los años ha adquirido una faceta de niña pequeña muy tierna. Mi abuelita la quería mucho. Por otra parte, utilizo mucho a Mónica Naranjo, que es como la antítesis. Me parece una mala de cuento genial. Elegante, bella, irónica y con un punto de malvada maravilloso. En mis vídeos, Belén es Batman y Mónica el Joker. A Mónica la admiro y la respeto desde siempre. Pero esto es humor, solo humor, hecho con cariño.

