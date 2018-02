Mila le cuenta su peor mentira al rey del postureo Risto

Mila Ximénez define la posverdad como «el análisis de una noticia donde no entra el análisis de la noticia, sino un tema emocional y de sentimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Pantoja? La gente no quiere conocer la auténtica vida de Isabel Pantoja porque se queda con la emoción de cuando entra en la cárcel por amor: es una tonadillera que nunca ha hecho nada, es una gran cantante... Pero los que sí conocemos la auténtica verdad, que ella luego ha convertido en una verdad en su beneficio, nos jodemos porque una verdad puede acabar incluso en una demanda». Mila Ximénez asegura tener miedo a la verdad cuando Risto Mejide le pregunta sí es verdad que María del Monte e Isabel Pantoja fueron pareja. El presentador consiguió sonsacarle a la periodista que ella sabe la verdad del asunto, pero que no quiere contarla: «Es cara la verdad».

«Cosas que se han hecho en el 'Tomate' serían imposible en 'Sálvame'», confesaba Ximénez. Sin embargo, Lydia Lozano sí que lo hizo. La colaboradora de «Sálvame» aseguró que Ylenia, la hija de Romina y Al Bano, estaba viva mientras que intuían que no era así. «Ni uno podían parar por la audiencia ni ella podía parar por el protagonismo. Pero eso fue un suicidio». ¿Quiénes ayudaron a Lydia Lozano a salir de ese jaleo? «Los mismos que la metieron en el pozo, la sacaron. Estábamos haciendo un 30, un 40% de share...», contaba, según recoge ABC.

Mila también reconoce haber mentido en una época de su vida a sabiendas de ello. «Cuando tenía que sobrevivir hice de todo. Tragaba. Mentí por seguir en ‘Crónicas marcianas'. La verdad tenía un precio para mí. Era mi única manera de salir del pozo donde estaba metida». Sin embargo, la mayor mentira que Mila Ximénez ha dicho en un programa de televisión fue durante la época de «Crónicas marcianas». «Nunca he sido su novia ni su amante, pero si me preguntáis si he tenido un encuentro sexual con Encarna Sánchez digo que sí». «Cuento este episodio y me dijeron '¿y por qué no dices que sí lo tuviste?' y dije que sí que había pasado», reconoce.

Fuente: ABC/Leer más

