TV3 y Catalunya Radio ponen alfombra roja a los proetarras Hasel y Otegi para que insulten a las víctimas de ETA

Este fin de semana parecía haber una competición entre la actual presentadora de 'Preguntes Frequents' de TV3, Laura Rosel, y su antecesor, ahora centrado en Catalunya Radio, Ricard Ustrell.Podemos y su referencia ética, el terrorista Otegi, se meten con el cumpleaños del rey Felipe VI y los corren a gorrazos

Ustrell tenía en su programa a Martxelo Otamendi, el ex director de Egunkaria, muy sensibilizado para denunciar represiones y torturas del Estado español con una contundencia que le desaparece cuando se trata de condenar los crímenes o torturas de ETA (ahí su sensibilidad brilla por su ausencia).--Arnaldo Otegi: "L'independentisme català comença a descobrir la naturalesa de l'Estat"--

Además Ustrell tuvo - como ya se había anunciado, a Arnaldo Otegi, condenado en su día por pertencia a ETA y con ganas de ser candidato a lehendakari por EH Bildu.David Gistau: "Los presos del golpe indepe, son víctimas del síndrome Otegi"

Escasas novedades en la entrevista de Otegi, salvo que aprendió política escuchando a La Pasionaria en Radio Moscú y que aprovechó la tribuna que le cedió Ustrell para poner a España: "El independentismo catalán comienza a conocer la verdadera naturaleza del Estado".Cuando no bailan con Otegi, invitan a Boye a laSexta como los Ferreras: 'Puchi' se tomó las uvas con un exterrorista de 'Terra Lliure'

Arnaldo Otegi no dudó en ponerse el traje de víctima: "No podría pasearme por Madrid, porque la gente me insultaría". Otegi quizá debería recordar que a gente con ideología contraria a la suya no podían pasearse por Guipuzcoa no por miedo a la que les insultaran, sino a que miembros de la banda de Otegi los mataran.Twitter destroza a dentelladas al rapero podemita Hasel por insultar a la hermana de Miguel Ángel Blanco

En lo que se refiere a Laura Rosel, junto a dejar un hueco a Pilar Rahola para que arremetiera contra Inés Arrimadas y asegurara que no quería a Catalunya (ella dice quién ama o no a 'su' Catalunya), dedicó una tertulia para arremeter contra el jefe del Estado de España, Felipe VI y su familia, con Juan Carlos Monedero y Pilar Urbano (lo mejor en cada casa, sólo le falto Iñaki Anasagasti).'Chani' quiere al "niñito miserable y delincuente filoterrorista Hásel entre rejas"

Pero para demostrar que podía tener el mismo 'tacto' que Ustrell hacia las víctimas del terrorismo, sentó en su mesa a Pablo Hasel, el rapero admirador de ETA que se dedica a componer canciones o a escribir tuits donde desprecia, insulta o amenaza de muerte a todos los que no piensan como él.Hasel, el rapero amigo de Monedero, desea que se estrelle el avión del Betis

Pablo Hasel se metió con todos, incluido Podemos, denunció la farsa de la democracia y defendió que la única izquierda auténtica era la del Partido Comunista de los GRAPO (algo que si le escucharon los familiares de Plubio Cordón, Jesús Haddad o las víctimas de la masacre de California 47, seguro que les haría mucha ilusión).

Ni Laura Rosel, ni ninguno de los tertulianos que andaba por ahí, se levantó a decir que eso era irrespetuoso para las víctimas del terrorismo.Ahora Hasel quiere dar pena tras ser citado a declarar por la AN: "Me hacen desplazarme a Madrid y no me abonarán los billetes del viaje"

Rosel que para hablar del caso Hasel hacía preguntas al aire tan inocentes como 'si la justicia era más dura con la gente por su ideología', sólo afeó - y con suavidad - que Pablo Hasel se hubiera metido con el alcalde de Lleida, Angel Ros dado que era un político "al que habían votado" (y los del Código Penal pensando que amenazar estaba mal en sí). Hasel respondió que a Ros tampoco le votaban tantos, que sonaba respuesta de niño inmaduro.

Después, una sucesión patética de tertulianos suavizando la situación de Hasel (a destacar Antón Losada que pedía que se quitara del Código Penal la injuria al Jefe del Estado). ¿Se han molestado los de TV3 en leer el tipo de tuits de Pablo Hasel?

¿Les parece al citado Losada, a Laura Rosel, a Andrea Barnils, a Anna Grau, a Pilar Urbano o a Ana Pardo de Vera que la libertad de expresión incluye desear la muerte de un equipo de fútbol (el Betis, para más detalle), decirle "te mereces un tiro" a Ángel Ros, o reiterar su admiración a ETA y GRAPO como "referentes de la resistencia"?

Cómo si los asesinados por esas dos bandas no existieran (y, realmente, para el programa parece que no hubieran existido, pado que nunca incluyen a representantes de la AVT, Dignidad o Justicia o el resto de representantes de las víctimas.

Realmente la 'corpo' separatista se está luciendo últimamente con su 'delicadeza' para tratar el tema terrorista que da gusto.