Paz Padilla aparece por sorpresa en el programa de moda de TVE y en Mediaset sienta como una patada

La presentadora de ‘Sálvame', humorista y actriz Paz Padilla ha dejado fuera de juego a su cadena. Padilla ha decidido dar respaldo a la competencia y se ha presentado en el programa estrella de la temporada: Operación Triunfo de TVE, que este 5 de febrero de 2018 "reventaba" los audímetros registrando un 30,8% de share y cuatro millones de

espectadores.

La presentadora de Telecinco no tenía reparo en coger el puente aéreo y plantarse en Barcelona para dar público respaldo al presentador de OT, Roberto Leal. Padilla no

ocultaba su admiración por Leal ni por el programa musical y publicaba en Instagram una cariñosa foto junto al presentador de TVE. Cariñosa y polémica porque, tal y como

ha podido saber Periodista Digital, el gesto no ha sentado nada bien en Mediaset y sobre todo a Paolo Vasile que no entiende este tipo de "camaradería" entre cadenas.

Por si fuera poco, la presencia de Paz Padilla en el programa de Televisión Española fue una de las cuestiones más comentadas de la noche entre bastidores, fue la gran sorpresa en los estudios del Parc Audiovisual de Catalunya.

Tal y como ha podido saber PD, Padilla pasó los minutos previos al inicio de la gala en los camerinos donde estuvo junto a Roberto Leal y otros participantes del programa. Posteriormente, ya accedió hasta el plató para sentarse en un discreto lugar y seguir la gala junto a su hija.

Desde la grada además, mostraba evidentes signos de cariño a una de las estrellas históricas del programa, la ganadora de la primera edición, Rosa López. Fuentes próximas a Mediaset han asegurado a PD que en Telecinco consideran "inadecuada" la presencia de la presentadora de 'Sálvame' en el programa que ha eclipsado en prime time a la cadena.

Un asunto, según las mismas fuentes, que ha llegado al mismísimo Paolo Vasile. El 'capo' tiene un monumental enfado no ya por la presencia de Padilla sino porque ella lo ha aireado sin escrúpulos públicamente. El malestar de Vasile "puede acarrear consecuencias", tal y como apuntan fuentes próximas a la cadena.